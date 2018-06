Bis 19. Juni können Türken in Österreich für die türkische Präsidentenwahl wählen. Wie ist die Stimmung bei den Wählerinnen und Wählern?

der standard Die Meinungen der türkischen Wählerinnen und Wähler zum Präsidenten Erdoğan gehen weit auseinander.

Die türkische Präsidentenwahl findet am 24. Juni statt, in Österreich können sich 100.000 Türkinnen und Türken noch bis 19. Juni für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan oder einen seiner fünf Herausforderer entscheiden. DER STANDARD hat Wähler beim türkischen Konsulat in Wien-Hietzing befragt, wer ihr Favorit ist. (Michael Luger, Fabian Sommavilla, 17.6.2018)