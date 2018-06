TV-Tipps für Freitag, 15. Juni

Beirut, Bei Ankunft Tod, Universum History: Die Geburt Europas – Die Römischen Verträge, Thelma & Louise – mit Radiotipps

ACTIONTHRILLER

Beirut (USA 2018, Brad Anderson) Beirut 1982, die Stadt ist vom Bürgerkrieg zerstört. Für einen riskanten Gefangenenaustausch muss der ehemalige Diplomat Manson Skiles (Jon Hamm) nach Beirut zurückkehren. Neuer Netflix-Originalthriller. Netflix

16.45 MAGAZIN

X:enius – Transport der Zukunft Von der Rohrpost zum Hyperloop. Die Moderatoren Emilie Langlade und Adrian Pflug lernen die alte Rohrpost kennen, um das derzeit innovativste Verkehrskonzept des Hyperloops zu verstehen, das nach einem ganz ähnlichen Prinzip funktioniert. Bis 17.10, Arte

17.10 REPORTAGE

Abenteuer Archäologie: Die Geburt der Metropole Teotihuacán (10/10) Knapp 50 Kilometer von der mexikanischen Hauptstadt entfernt liegen die Ruinen des berühmten Teotihuacán, der einst größten Stadt Amerikas. Archäologen rätseln bis heute, wer die Stadt damals regierte. Denn die Kultur Teotihuacáns kann weder den Maya noch den Zapoteken zugeschrieben werden. Bis 18.51, Arte

foto: tournez s'il vous plaît production Saburo Sugiyama (links) und Peter Eeckhout (rechts) auf der Ausgrabungsstätte von Teotihuacán: Der Japaner erforscht seit mehr als 30 Jahren deren größte Gebäude: die Zitadelle, die Sonnen- und die Mondpyramide.

18.00 TALK

City of Media Arts – Zukunftsvision oder Marketing-Gag für Linz? Seit Dezember 2014 trägt Linz den Titel Unesco City of Media Arts. Aber welchen Stellenwert will die städtische Kulturpolitik der Medienkunst geben? Darüber spricht Moderator Martin Wassermair im Studio mit der Linzer ÖVP-Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer und Gerfried Stocker, Leiter des Ars Electronica Center. Bis 18.50, DorfTV

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Mysteriöser Motorschaden Bei einem selten gefahrenen Kleinwagen eines Pensionisten aus der Steiermark tritt plötzlich ein Motorschaden auf. Aber wer haftet dafür: Autobesitzer, Autohersteller oder Werkstatt? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Lust aufs Land – Wie sich Dörfer neu erfinden Verlassene Häuser, verwaiste Geschäfte und geschlossene Schulen – immer mehr ländliche Regionen in Deutschland und Frankreich kämpfen gegen den drohenden Bevölkerungsschwund. Die große Herausforderung dabei: ländliche Strukturen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Zuzügler für das Landleben zu begeistern. Bis 20.15, Arte

20.15 TV-THRILLER

Bei Ankunft Tod Vor 20 Jahren hat Amigo Steiger (Tobias Moretti) einen Bankpräsidenten und dessen Chauffeur erschossen. Er tauchte unter und lebt jetzt unauffällig in der Nähe von Neapel, bis ihm BKA-Ermittler durch einen Tipp auf die Spur kommen. Nur knapp kann Amigo ihnen entkommen und findet heraus, dass seine früheren Weggenossen ihn verraten haben und inzwischen Teil des Establishments sind, das sie früher bekämpft haben. Bis 21.45, ORF 3

22.30 DRAMA

Sleeping Beauty (AUS 2011, Julia Leigh) Die junge Studentin Lucy (Emily Browning) geht einem lukrativen Nebenjob nach. Sie lässt sich betäuben, dann dürfen alte Herren ihre Fantasien mit ihr ausleben. Lucy wird aber immer neugieriger, was in der Nacht tatsächlich mit ihrem Körper passiert. Sie installiert eine Mini-Videokamera, und das ausbeuterische System kollabiert. Bis 0.05, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Geburt Europas – Die Römischen Verträge Die politischen Vertreter von Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, Italien und der Benelux-Staaten unterzeichneten im März 1957 die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Damit setzten sie den Grundstein des vereinten Europas, wie es heute selbstverständlich zu sein scheint. Bevor Österreich im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, beleuchtet die Doku jene Verhandlungen, die das Schicksal Europas maßgeblich beeinflussten. Bis 23.20, ORF 2

foto: orf/arte/camera lucida productions-doubledouble Europa hat sich 1957 wiedervereint.



22.35 ROADMOVIE

Thelma & Louise (USA/F 1991, Ridley Scott) Hausfrau Thelma (Geena Davis) und Kellnerin Louise (Susan Sarandon) wollen in den Bergen ein Wochenende ganz ohne Männer verbringen, begegnen auf halber Strecke einem angetrunkenen Macho, erschießen ihn und werden dann von den Cops gejagt. Einer der ersten Roadmovies, bei denen Männer nur eine Nebenrolle spielen. Bis 0.50, Servus TV

mgm Zwei Frauen brechen aus ihrem Alltag aus und verstricken sich dabei in tragische Ereignisse.

22.45 MAGAZIN

Tracks Heute mit: 1) Alex Pina, der Produzent und Drehbuchautor der Serie Haus des Geldes. 2) Ryuichi Sakamoto mit Furyo. 3) Die transsexuelle Künstlerin Linn da Quebrada. 4) Beatboxer und Stand-up-Comedian Reggie Watts. 5) Migrant Music. 6) Musiker Diron Animal mit seiner Mischung aus Rock und Kuduro. Bis 23.30, Arte

23.30 MAGAZIN

Aspekte Themen heute: 1) Die Türkei vor den Wahlen, Erdogan vor dem Ende? 2) Der Abschied Italiens von der EU? 3) Fotoprojekt von Marc Babej. 4) Adieu Kulturnation – sieben Millionen weniger Buchkäufer. Und Livemusik von Courtney Barnett. Bis 0.15, ZDF