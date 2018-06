Farbenräusche und House-Music

Samstag, 16. Juni

Schon die ganze Woche steht im Zeichen der Vienna Pride, deren Höhepunkt die Regenbogenparade bildet. Um 14.00 setzt sich die wohl bunteste Demo des Jahres am Rathausplatz in Bewegung. Danach stehen zwei offizielle Partys zur Wahl. Entweder man begibt sich nach 1030, wo Circus und KenClub die Arena regieren. Oder es darf 1020 sein, wo sich die Crews Pinked, Malefiz und GenderCrash zusammengetan haben und die ganze Pratersauna bespielen.

Beide Optionen beinhalten jedenfalls einen Open-Air-Anteil, den man an diesem Samstag aber auch fast sonst überall haben kann. Gurkt man schon einmal in den Unweiten des Praters herum, lohnt sich zum Beispiel ein Abstecher zur Endstation der Straßenbahnlinie 1. Automaticamore aus Toronto legt dort auf Einladung von An Inner Affair wunder- bare Disco-Obskuritäten aus aller Welt auf den Plattenteller. Draußen – im wahrsten Sinne des Wortes – werken auch die Outdoor-Spezialisten von Merkwürdig im und um das Café Luftschloss Cobenzl. Bankomaten gibt es dort keine, aber Foodtrucks. (Amira Ben Saoud, 15.6.2018)