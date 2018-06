Historischer Kalender – 19. Juni

1903 – In den Berner Alpen wird die Bergstation "Eigerwand" in 2.867 Meter Höhe eröffnet.

1903 – Der erste "Lappland-Express" verlässt Stockholm. Sein Ziel ist Narvik, die nördlichste Eisenbahnstation der Erde.

1918 – Österreichisch-ungarische Truppen erreichen den Fassetta-Kanal und durchstoßen mehrere italienische Linien.

1933 – Ein Nazi-Bombenanschlag auf eine Turnergruppe in Krems fordert ein Todesopfer und 29 Verletzte.

1933 – Die NSDAP in Österreich wird verboten.

1933 – In Luzern wird ein die Vergabe der Frequenzen regelnder europäischer Rundfunkvertrag abgeschlossen.

1943 – Die italienische Regierung ordnet die allgemeine Arbeitsdienstpflicht an.

1948 – Die österreichische Bundesregierung protestiert gegen die Verhaftung des Oberinspektors im Innenministerium Anton Marek durch die sowjetischen Besatzungsbehörden, die dem Beamten Missbrauch seiner Dienststellung zur Last legten.

1948 – Neuordnung des Geldwesens in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands: Die Reichsmark verliert ihre Gültigkeit und wird durch die Deutsche Mark ersetzt. In der Sowjetzone ordnet die Militäradministration zwei Tage später ebenfalls eine Währungsreform an.

1953 – Das unter dem Vorwurf der Atomspionage für die Sowjetunion zum Tode verurteilte Ehepaar Julius und Ethel Rosenberg wird in den USA hingerichtet.

1963 – Der ehemalige schwedische Luftwaffenoberst Wennerström wird verhaftet und gesteht, der Sowjetunion 15 Jahre lang alle militärischen Geheimnisse seines Heimatlandes verraten zu haben.

1973 – BRD und CSSR paraphieren einen Vertrag zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen, das Münchner Abkommen von 1938 über die Abtrennung des Sudetenlandes wird für ungültig erklärt.

1973 – In London wird Richard O'Briens Musical "The Rocky Horror Show" uraufgeführt. Das Musikspektakel wird 1975 als "Rocky Horror Picture Show" verfilmt.

1988 – Militärputsch in Haiti: Armeechef General Namphy stürzt Präsident Manigat und übernimmt die Macht. Bei Unruhen in der Hauptstadt Port-au-Prince kommen mehr als 200 Menschen ums Leben.

2003 – Die tschechische Regierung bezeichnet die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg als "aus heutiger Sicht unannehmbar". Die Erklärung ist in eine Stellungnahme zum Referendum über den EU-Beitritt eingebettet.

2008 – Die Slowakei kann am 1. Jänner 2009 die Gemeinschaftswährung Euro einführen: Die EU-Staats- und Regierungschefs geben Grünes Licht und erklären die Slowakei für "euroreif". Die Euro-Zone wird damit auf 16 Mitglieder wachsen.

2013 – Über den Bauriesen Alpine wird die Insolvenz eröffnet. Das Aus der Alpine Bau GmbH stellt die größte Pleite der Nachkriegsgeschichte dar.

Geburtstage:

Blaise Pascal, frz. Philosoph, Mathematiker und Physiker (1623-1662)

Friedrich Huch, dt. Schriftsteller (1873-1913)

Karl Moik, öst. Entertainer, TV-Moderator für Volksmusik ("Musikantenstadl") (1938-2015)

Dieter Haspel, öst. Regisseur (1943-2016)

Erik (früher Erika) Schinegger, öst. Unternehmer und ehem. Skirennfahrerin (1948- )

Roswitha Stadlober, öst. Politikerin (1963- )

Christof Kurzmann, öst. Jazz- und Improvisationsmusiker (1963- )

Todestage:

Angelo Gatti, ital. Schriftsteller (1875-1948)

A.M. Cassandre (eigtl. Adolphe Mouron), frz. Graphiker (1901-1968) (n.a.A. 17.6.1968)

Sir William Gerald Golding, brit. Schriftsteller

(APA, 19.6.2018)