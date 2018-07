Happige Immobilienpreise in China: Shenzhen sehen und erben

foto: andreas stockinger

Und die Diskrepanz zwischen zwölf und 20 Millionen Einwohnern? Erklärt sich laut mehrfacher Nachfrage bei Gesprächspartnern in Shenzhen damit, dass die erste Kennzahl die offiziell gemeldeten Stadtbürgerinnen und -bürger meint. Die zahlen kommunale Steuern, und zwar happige; die anderen nicht. Auf die Frage, welche Vorteile es dann bringe, gemeldet zu sein, erhalte ich zur Antwort, dass man dann unter anderem besseren Zugang auf das Gesundheitssystem bekomme. Andernfalls könne man sich das nämlich kaum leisten, wer etwa Krebs habe, ziehe sich am besten gleich zum Sterben zurück. So weit, so makaber – in Maos Zeiten, in denen das Leben oft einen Pfifferling wert war, war immerhin die Gesundheitsversorgung flächendeckend für alle gleich (außer für Parteibonzen, für die war sie immer schon gleicher).

Den Weg vom Flughafen Hongkong nach Shenzhen nehmen wir per Fähre, via SkyPier Terminal, das geht flott vonstatten. Die Einreisemodalitäten sind verglichen mit dem, was man von der US-Immigration her kennt, kaum der Rede wert, und tagsüber kommt man in der Stadt offensichtlich ganz gut voran, jedenfalls besser als im Schanghaier Dauerstau.