Netflix bestätigt: "Minecraft: Story Mode" wird interaktiver Film

Der Streamingdienst investiert in "interaktives, narratives Storytelling" – auch ein Spiel zu "Stranger Things" wurde bestätigt

Schon im vergangenen Jahr hat Netflix interaktive Filme veröffentlicht. Kinder haben bei den Filmen "Puss in Book" und "Buddy Thunderstruck" die Möglichkeit, selbst Einfluss auf den Verlauf der Geschichte zu nehmen. Nun wird ein weiterer folgen, der auf das bereits bestehende Videospiel "Minecraft: Story Mode" von Telltale basiert. Ein entsprechender Bericht von TechRadar wurde bereits von Netflix bestätigt

Interaktiver Film

Anzunehmen ist, dass das Spiel wie ein normaler Film läuft, Zuschauer aber gelegentlich mittels einer Schaltfläche Entscheidungen treffen können. Ähnlich wie das existierende Spiel wird die Handlung auf fünf Episoden aufgeteilt. Spielbare Demos für das Konzept soll es bereits seit letztem Jahr geben. Netflix selbst bezeichnet das kommende Projekt nicht als "Spiel", eher handle es sich, so das Unternehmen, um "interaktives, narratives Storytelling". Der Streaming-Dienst plane aktuell nicht, in den Gaming-Bereich einzusteigen.

"Stranger Things"-Spiel

Auch ist ein neues Videospiel über "Stranger Things" geplant, nicht aber von Netflix selbst. Es wird von Telltale entwickelt und wird nicht auf der Plattform vertrieben, sondern ist, so das Unternehmen, Teil der Marketing-Maßnahmen des Streamingdienstes. Sowohl die Serie wie auch das Spiel sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Bücher und Videospiele bieten entscheidungsbasierte Geschichten bereits seit Jahren an – Telltale, das Studio, welches "Minecraft: Story Mode" entwickelt hat, gilt als einer der bekanntesten Hersteller solcher Games. Etwa wurden aus Comicbuchvorlagen die Spiele "The Walking Dead" und "The Wolf Among Us" geschaffen. (red, 14.6.2018)