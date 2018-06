Kanzler Kurz hält Europarede im Nationalrat

Plenum im Zeichen des EU-Ratsvorsitzes Österreichs – auch Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) gibt Erklärung ab

Wien – Die Sitzung des Nationalrats am Donnerstag steht im Zeichen des bevorstehenden EU-Ratsvorsitzes Österreichs. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) werden dazu im Plenum Erklärungen abgeben.

Erster Punkt auf der Tagesordnung war allerdings eine Fragestunde, in der Frauen-, Familien- und Jugendministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) zu Gast war. Auch mehrere Beschlüsse stehen an: So wird das Schülerparlament gesetzlich verankert und die temporäre Verkehrsfreigabe von Autobahn-Pannenstreifen abgesegnet. (APA, 14.6.2018)