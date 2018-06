E3 2018: Das sind die 17 besten Games

xbox

"Forza Horizon 4" (Xbox One und PC)

Das Arcade-Rennspiel geht in die nächste Runde und spielt dieses Mal in Großbritannien. Bis zu 72 Rennfahrer können nun gemeinsam die Straßen in einer geteilten Online-Welt unsicher machen. Jede Woche werden Spieler eine unterschiedliche Saison erleben, dort müssen sie sich dann auf kalte Winter oder halbwegs sonnige Sommer in Großbritannien einstellen. Der STANDARD konnte bereits einen ersten Blick auf das kommende Rennspiel werfen.

Release: 2. Oktober 2018