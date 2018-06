Zumindest Margot war da

Gelendschik – Schweden ist am Dienstagnachmittag in seiner Gastgeberstadt Gelendschik angekommen – und laut schwedischen Medien von einem einzigen Fan begrüßt worden.

Nach der um eine gute halbe Stunde verzögerten Landung am kleinen Flughafen an der Schwarzmeerküste habe die 15 Jahre alte Margot aus der Gastgeberstadt auf die Kicker gewartet. Die Spieler seien direkt in den Bus gestiegen und in ihr Hotel gebracht worden. (APA, red, 13.8. 2018)