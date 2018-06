Leitzins: US-Notenbank ringt mit Trumps Politik

Fed-Chef Powell muss einen Balanceakt hinlegen. Anleger erwarten einen stabilen Kurs, politische Krisen bedrohen jedoch die Konjunktur

Washington – Nicht einmal Diplomaten achten so peinlich genau auf ihre Wortwahl wie Jerome H. Powell. Als der Präsident der US-Notenbank Fed die Entscheidung über die Leitzinsen am Mittwoch in Washington präsentierte, achteten Analysten und Marktbeobachter auf jedes kleinste Indiz, wie sich die Geldpolitik in den kommenden Monaten und sogar Jahren entwickeln könnte.

Von einer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr um einen Viertelprozentpunkt auf eine Bandbreite von 1,75 bis zwei Prozent sind die Märkte bereits fest ausgegangen. Analysten interessiert nun vor allem, mit welchem Tempo, die Zinsen künftig steigen werden. Derzeit liegt der Leitzins annähernd auf neutralem Niveau, ein gelbes Ampelsignal, wenn man so will. Bis vor kurzem leuchtete die Konjunkturampel grün, die Fed wollte die Wirtschaft ankurbeln. Jetzt stellt sich die Frage, wann die Ampel wieder auf Rot schaltet, um eine Überhitzung der Konjunktur zu verhindern. Konkret etwa: Bleibt es bei drei Anhebungen in diesem Jahr oder kommen doch vier.

Hochdruck oder Gewitter

Im Gegensatz etwa zur Europäischen Zentralbank verfolgt die Fed zwei Ziele: Sie will Preise stabilisieren und die Arbeitslosigkeit auf einem "natürlichen", niedrigen Niveau halten. Jüngste positive Konjunkturdaten treffen auf politische Risiken, Kapitalabflüsse in die USA legen die Schwächen exponierter Schwellenländer offen. Die Fed versucht einen Balanceakt mit Blick auf mehrdeutige Entwicklungen:

Preise

Im Mai stieg die Inflationsrate auf 2,8 Prozent, der stärkste Anstieg seit Februar 2012. Beobachter hatten mit einer leicht geringeren Inflation gerechnet.

Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Dabei achtet sie aber auf die Teuerung ohne Energie- und Lebensmittelpreise, die notorisch volatil sind. Zuletzt hat der von den Notenbankern bevorzugte Preisindex ebenfalls angezogen und erreichte 1,8 Prozent. Aus Powells Äußerungen könnte hervorgehen, ob die Fed die Inflation bereits wieder abfedern will.

Jobs

Die Arbeitslosenquote in den USA war im Mai auf 3,8 Prozent gefallen, das niedrigste Niveau seit 18 Jahren. Die von der Fed erhoffte Vollbeschäftigung ist zum Greifen nahe. Bisher hat die positive Beschäftigungsentwicklung aber bei den Notenbankern nicht so viel Euphorie ausgelöst, da die Löhne nicht Schritt hielten. Im Mai sind die Gehälter aber stärker gestiegen als erwartet. Das könnte die Fed zu zügigeren Zinsschritten motivieren.

Konjunkturpaket

Mitten in einer robusten Wachstumsphase hat Washington mit einer Steuersenkung von über einer Billion Dollar und zusätzlichen Ausgaben von rund 300 Milliarden Dollar ein massives Konjunkturpaket geschnürt. Die Fed muss genau abwägen, wie stark das Wachstum dadurch angekurbelt wird. Trumps Spendierfreude dürfte die Notenbanker zum Gegensteuern motivieren.

Handelskonflikt

Den positiven Konjunkturdaten stehen politische Risiken für die Weltwirtschaft gegenüber. Anfang Juni hatte Donald Trump Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium von engsten Verbündeten der USA, wie Kanada und der EU, ausgedehnt. Sein Abgang beim G7-Gipfel heizte Befürchtungen an, dass ein weiterer Schlagabtausch mit gegenseitigen Zollerhöhungen der größten Wirtschaftsmächte bevorsteht. Diesen Dämpfer für die Wirtschaft will die Fed nicht noch durch höhere Zinsen verstärken.

Fed-Chef Powell muss einen schwierigen Balanceakt hinlegen, um die Märkte nicht zu verunsichern. Was Powell auf keinen Fall will, ist die Ampel zu oft hin und her zu stellen. (slp, 14.6.2018)