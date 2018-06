ÖSV-Strukturen begünstigen Missbrauch nicht

Schröcksnadel "erleichtert" über Untersuchungsresultat

Wien – Die vom Österreichs Skiverband (ÖSV) im November als Reaktion auf Missbrauchsfälle und -vorwürfe eingesetzte Expertenkommission sieht keine Hinweise auf systematischen sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt innerhalb der Verbandsstrukturen. Das ist die Kernaussage der am Mittwoch in Wien bekanntgegebenen Resultate der Untersuchungen, die am 31. Mai abgeschlossen wurden.

Die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic berichtete in ihrer Funktion als Vorsitzende des Expertenbeirats von rund 130 Telefonaten und 90 Mails. Es habe anonyme Hinweise auf mögliche Missstände im ÖSV in den 1970ern und 1980ern gegeben. In jüngerer Vergangenheit sei ein Aushilfsmasseur (Nordischer Skisport), der zwei Sportlerinnen belästigt habe, mit sofortiger Wirkung entlassen worden. Die Causa sei gerichtsanhängig. Das gilt auch für den Fall eines erstinstanzlich verurteilten Trainers der Ski-Akademie Schladming, der berufen hat.

Eine Psychologen-Gruppe befasste sich mit der Entwicklung von Präventionsansätzen gegen Gewalt in Schulen und Internaten. Dabei wurden viele Gespräche mit Lehrern und Schülern geführt. Laut Universitätsprofessorin Beate Wimmer-Puchinger ist "Prävention die beste Medizin" und "eine gute Präventionsstrategie das Gebot der Stunde".

Martina Leibovici-Mühlberger, ebenfalls Universitätsprofessorin und Leiterin der ARGE Bildung & Management, analysierte mit einem weiteren Team Rahmenbedingungen und ÖSV-Strukturen. Resultat: "Sexuelle Belästigung kommt im Rahmen des ÖSV im Vergleich zu Unternehmen analoger Größenordnung deutlich weniger vor." Und: Bedauerliche "Einzelereignisse" seien "nicht als strukturimmanente Problemstellung des ÖSV zu sehen".

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel (76) zeigte sich "erleichtert", das sei "aber auch schon alles". Schließlich sei "jeder einzelne Fall, der passiert ist, schockierend und zutiefst bedauerlich". Auch der ÖSV könne einzelne Übergriffe "nicht zu hundert Prozent ausschließen". Der Verband will weitere Maßnahmen setzen. Gedacht ist an die Einrichtung einer dauerhaften Ombudsstelle, eine Reform der Trainerausbildung für Damenteams, eine Trainerschulung zur Stärkung der Persönlichkeit und gruppendynamischer Effekte, Gesprächsrunden mit Psychologen und an eine engere Kooperation mit Schulen. (red, 14.6.2018)