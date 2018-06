Acht Jugendliche sollen in Deutschland 13-Jährige vergewaltigt haben

Staatsanwaltschaft Wuppertal liegt Handyvideo der Tat vor – Sechs Verdächtige in U-Haft, zwei flüchtig

Wieder herrscht in Deutschland Entsetzen über eine schreckliche Tat. In der Kleinstadt Velbert (82.000 Einwohner, Nordrhein-Westfalen) sollen acht Jugendliche ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt und dies auch gefilmt haben. Die Tat hat sich bereits am 21. April ereignet, die Staatsanwaltschaft berichtete bisher jedoch aus Gründen des Opferschutzes nicht darüber.

Als Medien darüber berichteten, bestätigte die Staatsanwaltschaft Wuppertal die Vorkommnisse. Die 13-Jährige war an besagtem Tag mit einer Freundin im Freibad von Velbert schwimmen und soll dort bereits von Burschen verbal belästigt worden sein. Später, auf dem Heimweg, wurde das Mädchen laut der Staatsanwaltschaft von den Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren in ein nahe gelegenes Waldstück gezerrt und dort vergewaltigt.

"Über Mädchen hergefallen"

"Sie sind, man muss es so sagen, über das Mädchen hergefallen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Erst eine Passantin konnte die Angreifer von dem Mädchen abbringen. Die Beweislage sei eindeutig, heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Denn: "Die Gruppe hat die Tat mit einem Handy gefilmt." Bei den Tatverdächtigen handle es sich um EU-Ausländer, alle wohnen ebenso wie das Mädchen in Velbert. Mehrere Medien berichten, dass es sich um Bulgaren handelt. Zwei aus der Gruppe sind auf der Flucht, die übrigen sechs sitzen in U-Haft.

Auch die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt in einem schweren Fall von sexuellem Missbrauch. Sechs Jugendliche (drei Deutsche und drei Syrer) stehen im Verdacht, ein betrunkenes 14-jähriges Mädchen im November 2017 in Harsewinkel (Nordrhein-Westfalen) sexuell missbraucht zu haben.

Opfer in Park abgelegt

Laut Polizeiangaben war das Mädchen nach einem Treffen in einem Privathaus schwer alkoholisiert und ist vergewaltigt worden. Danach wurde die Jugendliche in einem Park in Harsewinkel abgelegt, die Männer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren riefen die Polizei und verschwanden, bevor diese eintraf. Zunächst seien nach einer Untersuchung im Krankenhaus keine Hinweise auf ein Verbrechen vorgelegen. Doch Ende Jänner 2018 bekam die Polizei Kenntnis von einem Handyvideo und begann zu ermitteln.

Mittlerweile sind sechs Tatverdächtige ermittelt worden, einige von ihnen haben bereits Geständnisse zum Tatvorwurf des sexuellen Missbrauchs abgelegt. Die Polizei hatte sich auch hier entschlossen, aus Opferschutzgründen den Fall zunächst nicht bekanntzugeben, Medien berichteten aber darüber. (Birgit Baumann aus Berlin, 13.6.2018)