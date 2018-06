Kunst muss sich wieder auszahlen

foto: lisson gallery

Erfolg liegt in der Hand des Marktes, das kann dauern: Die kubanisch-amerikanische Künstlerin Carmen Herrera (auf der Art Basel bietet die Lisson Gallery diese Skulptur von ihr an) verkaufte im Alter von 89 Jahren ihr erstes Gemälde, fünf Jahre später erfolgte der Durchbruch am Kunstmarkt. Inzwischen ist in New York lebende Künstlerin 103 Jahre alt.