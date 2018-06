Rekordregen folgt Hitzefrühjahr

Auch am Mittwoch zogen Unwetter über weite Teile des Landes, die Situation blieb angespannt. Schon das Frühjahr war von Wetterextremen geprägt

Den Bewohnern der niederösterreichischen Gemeinde Warth steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Das bereits vierte schwere Unwetter in den vergangenen Tagen habe teilweise das gesamte Hab und Gut der Menschen zerstört, sagte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich dem STANDARD. Überhaupt seien das Wechselgebiet und das Feistritztal am schlimmsten von den Unwettern heimgesucht worden. Insgesamt 1500 Feuerwehrleute absolvierten 600 Einsätze in dem Bundesland, um verschlammte Keller auszupumpen oder andere Schäden zu beseitigen. Ebenfalls im Einsatz stehen zwei Züge des Katastrophenhilfsdiensts der Feuerwehr, die die Einsatzkräfte vor Ort ablösen sollen.

foto: apa/einsatzdoku.at In Neunkirchen waren hunderte Feuerwehrleute im Einsatz. Im Bezirk fiel in drei Stunden fast die gesamte Monatsmenge an Regen.

Im zum Katastrophengebiet erklärten Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich fiel am Dienstag in drei Stunden fast die gesamte Monatsmenge an Niederschlag, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). 116 Millimeter Regen an einem Tag waren für Puchberg am Schneeberg ein neuer Höchstwert.

grafik: standard Die Niederschlagsmengen erzielten am Dienstag und Mittwoch Rekordwerte.

Die Unwetter brachten auch heftige Windböen, die stärkste wurde am Dienstag mit 116 km/h am Sonnwendstein im Semmeringgebiet gemessen. Auch das steirische Piberegg wurde zum Katastrophengebiet erklärt. In Graz, wo am Dienstag ein Mann durch einen umgestürzten Baum ums Leben kam, erreichten die Sturmböen bis zu 111 km/h. Bis Sonntag bleibt der Stadtpark für Aufräumarbeiten gesperrt.

foto: apa/stefan mayer In Dobersberg in Niederösterreich stürzte ein Lastwagen in die Thaya. Die Feuerwehr musste die Notärztin zur Versorgung des Fahrers durch den Fluss tragen.

In Dobersberg im Bezirk Waidhofen an der Thaya stürzte am Dienstagabend ein Lastwagen von einer Brücke in die Thaya, der Fahrer wurde in der Kabine eingeschlossen. Auch im Ausland kam es zu Überschwemmungen, so steht etwa der französische Marienwallfahrtsort Lourdes unter Wasser. In Bayern kam ein Mann ums Leben: Der 52-Jährige wurde in Garmisch-Partenkirchen von dem Fluss Partnach mitgerissen.

Wetterrekorde im Frühjahr

Österreichweit brachte das Wetterjahr 2018 bereits ungewöhnliche Entwicklungen. Sowohl Starkregen als auch Hitze waren schon in den Monaten April und Mai ein Thema. Die Zahl der Sommertage über 25 Grad ist deutlich gestiegen. In Wien gab es heuer bereits mehr als 30 solche Tage. Der Mai verlief mit einer Abweichung um 2,5 Grad deutlich wärmer als im langjährigen Mittel und war somit der zweite außergewöhnlich warme Monat in Folge. Laut dem Wetterdienst Ubimet war es sogar der wärmste Mai seit über 150 Jahren, direkt im Anschluss an den wärmsten April seit dem Jahr 1800. Beim Niederschlag gab es im Frühjahr große Unterschiede: Kärnten und die Steiermark hatten mit Starkregen zu kämpfen, in Wien und Oberösterreich hingegen war es zu trocken.

grafik: standard Die Durchschnittstemperatur gemittelt über April und Mai ergab 12,6 Grad, was einen Rekordwert darstellt.

Auch die Zahl der Blitze deutet auf viele Unwetter hin. Heuer registrierte das Blitzortungssystem Aldis bereits rund 66.000 Blitzeinschläge in Österreich. Das ist der stärkste Start in die Blitzsaison seit 2009. Damals schlug bis Anfang Juni knapp 80.000-mal der Blitz ein.

Auswirkungen bekommt die Landwirtschaft zu spüren: Die Schäden der Unwetter vom Dienstag belaufen sich laut Hagelversicherung auf 1,7 Millionen Euro. Das Weinbaugebiet "Blaufränkischland" im Mittelburgenland war stark betroffen, aber auch in Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg meldeten Bauern erhebliche Schäden. Der Landwirtschaft sind heuer bereits Schäden in Höhe von 20 Millionen Euro entstanden – sowohl durch Wetterextreme als auch durch den Rübenrüsselkäfer. "Noch ist der Höhepunkt der Hagelsaison nicht erreicht", sagt Mario Winkler, Sprecher der Hagelversicherung. Er geht davon aus, dass die Schadenssumme im Juli und August deutlich steigen wird. 2017 beklagten Landwirte einen Schaden von 250 Millionen Euro, 2016 waren es 270 Millionen. (bbl, lauf, lhag, rwh, 13.6.2018)