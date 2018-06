Was für die Änderung der Mindestsicherung spricht – und was dagegen

WIDER: Nein, etwas Positives fällt Martin Schenk von der Armutskonferenz beim besten Willen nicht ein, wenn er an die "Mindestsicherung neu" der Regierung denkt. Vielleicht der Ansatz, die verschiedenen Regelungen der Länder bundesweit zu vereinheitlichen? Nein. "So jedenfalls nicht. Wir haben immer eine Vereinheitlichung gefordert, doch die muss gewisse Standards erfüllen. Es kann nicht sein, dass am Ende alles schlechter ist."

Alles? "Von den Kürzungen werden, anders als suggeriert, nicht nur Großfamilien betroffen sein", sagt Schenk. Der Grund dafür ist, dass gemeinsam in einem Haushalt lebende volljährige Menschen künftig jeweils nur mehr 70 statt der bisher üblichen 75 Prozent des Basisbetrags von 863,04 Euro im Monat erhalten – diese Kürzung wiegt den durchaus großzügigen Zuschlag für das erste Kind mehr als auf. Somit werden, wie Schenk vorrechnet, auch klassische Vater-Mutter-Kind-Familien in allen Bundesländern weniger Geld als bisher erhalten.

Wer glaubt, Familien könnten locker auf Geld verzichten, der solle sich bitte die horrenden Wohnkosten in Wien, Salzburg oder dem Rheintal anschauen, sagen die Kritiker. Schon bisher lag das Niveau der Mindestsicherung unter der statistischen Armutsschwelle – wie soll da nun noch weniger reichen? Die Durchlöcherung des letzten sozialen Netzes zieht einen Rattenschwanz an Problemen nach sich: So hinken Kinder, deren Eltern mit Armut kämpfen, oft in der Schule hinterher. Da zeichnet sich ein Teufelskreis ab.

Das gilt umso mehr für Flüchtlinge, die wegen der neu vorgeschriebenen guten Deutschkenntnisse in der Regel frühestens nach eineinhalb Jahren auf die volle Leistung kommen werden. Wer Ausländer in die Armut schickt, fördert Kriminalität und Radikalisierung.

Dass dank dieser Einschnitte massenhaft Mindestsicherungsbezieher ins Arbeitsleben einsteigen werden, ist eine Illusion. Dafür fehlen einfach die Jobs und – gerade im Fall der Flüchtlinge – oft auch die Qualifikation: Kommt auf einen Posten eine zweistellige Zahl an Bewerbern, hilft die Daumenschraube nichts. Wenn schon Anreiz, dann sollte die Regierung die Sozialversicherungsbeiträge für Niedrigverdiener streichen, damit sich Billigjobs mehr auszahlen.

Außerdem: Für Arbeitsverweigerer sieht das Regelwerk längst schon die Kürzung oder Streichung der Leistung vor. Von einer sozialen Hängematte kann keine Rede sein.

Was die Gesetzeslage, in dem Fall eine EU-Richtlinie, ebenfalls vorschreibt: Asylberechtigten stehe der Zugang zur Sozialhilfe "wie den Staatsangehörigen" zu, führt Franz Leidenmühler, Europarechtler an der Uni Linz, aus. Laut dem Experten droht der "Mindestsicherung neu" deshalb die Aufhebung vor Gericht: "Es darf für Asylberechtigte keinerlei diskriminierende Zugangsvoraussetzung geben – doch genau das wäre der Nachweis von Sprachkenntnissen." (Gerald John, Peter Mayr, 14.6.2018)