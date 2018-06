Schlagerstar Karel Gott präsentiert neue Songs

Der 78-jährige tschechische Sänger denkt nicht ans Aufhören

Prag – Der tschechische Schlagerstar Karel Gott hat nach gut vier Jahren wieder ein Album mit neuen Songs herausgebracht. Der 78-Jährige präsentierte die Lieder am Dienstagabend vor mehr als 12.000 Menschen in der Prager O2-Arena. Der für das Album namensgebenden Song "Ta prava" (übersetzt: die Richtige) wurde für Gott von dem jungen Liedermacher Marek Ztraceny geschrieben.

артём вишняков (karel gott fan) Neuer Song von Karel Gott.

Alles, was er tue, tue er für seine Fans, sagte Karel Gott dem tschechischen Rundfunk. "Niemals wäre mir auch nur im Traum eingefallen, dass ich bis in mein jetziges Alter singen könnte – und ich höre noch lange nicht auf", fügte er hinzu. Auf der Bühne trat auch seine elfjährige Tochter Charlotte Ella auf, die ihr Talent mit dem Musical-Klassiker "Over the Rainbow" zum Besten gab.

"Ein aufs Maß geschneiderter Text, eine angenehme Ballade, lebendige Rhythmik", bewertete die Zeitung "MF Dnes" aus Prag den Titelsong des neuen Albums. "Gott wird auch im hohen Alter nicht müde, die Weiblichkeit in allen ihren Formen zu feiern", kommentierte das tschechische Nachrichtenportal aktualne.cz.

fritz5122 1985: Karel Gott & Darinka mit "Fang das Licht"

Der in Pilsen (Plzen) geborene Weltstar war 2015 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, dann aber wieder genesen. Er hat im Laufe seiner Karriere schätzungsweise mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft und wurde mit Gold-, Platin- und Diamant-Schallplatten ausgezeichnet. Im November gewann er bereits zum 42. Mal den Publikumspreis "Tschechische Nachtigall". (APA, 13.6.2018)