TV-Tipps für Donnerstag, 14. Juni

Re: Leben vom Überfluss, Three Girls, Talk im Hangar-7: Grillmeister Österreich – Hauptsache viel und billig, Geschwister – mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Entlassung nach Pflegeurlaub Michal S. ist seit Jahren Installateur bei einer Immobilien-Investmentfirma. Als der Wiener zum zweiten Mal Vater wird, nimmt er Pflegeurlaub. Von seiner Firma kommt die fristlose Kündigung. Der Grund: unerlaubtes Entfernen vom Arbeitsplatz. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Leben vom Überfluss – Warum alle die Tafel brauchen Immer mehr Menschen nutzen die Lebensmittelhilfe. Aber wie viele können die Tafeln noch versorgen? In Frankreich sind Supermärkte gesetzlich verpflichtet, ablaufende Waren zu spenden, Start-ups verteilen kommerziell Unverkäufliches an Wohltätigkeitsorganisationen. Bis 20.15, Arte

20.15 MINISERIE

Three Girls (GB 2017, Philippa Lowthorpe) Die Serie schildert die wahren Fälle von Vergewaltigung und sexueller Ausbeutung Minderjähriger zwischen 2003 und 2012 in Rochdale, England. Sie basiert auf intensiven Recherchen und Gesprächen mit den realen Opfern und ihren Angehörigen. Beim Festival de la Fiction TV de La Rochelle mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Arte zeigt alle drei Teile. Bis 22.50, Arte

foto: bbc/ three girls Amber (Ria Zmitrowicz) und ihre Schwester Ruby (Liv Hill) wurden monatelang von Männern sexuell ausgebeutet. Nun leben sie wieder bei ihrer Mutter Lorna (Lisa Riley).

21.05 DISKUSSION

Politik Live Sieben Moscheen sollen geschlossen, 40 Imame ausgewiesen werden. Worauf zielt die Regierung mit dieser Maßnahme ab? Darüber diskutieren u. a. Efgani Dönmez (ÖVP) und Politikwissenschafter Thomas Schmidinger. Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Alles für die Katz – Tierschutzvereine in Not Durch das neue Tierschutzgesetz stehen viele kleine Tierschutzvereine vor dem Aus. Am 1. Juli tritt der Paragraf 8a des neuen Tierschutzgesetzes ohne Wenn und Aber in Kraft. Dann wird es nur mehr Tierheimen, Züchtern und Privatpersonen unter speziellen Bedingungen erlaubt sein, Tiere "öffentlich feilzubieten", wie es im Gesetzestext heißt. Und das bedeutet für viele kleine Tierschutzvereine das Ende. Denn wenn sie keine Tiere mehr vermitteln dürfen, meist sind es Katzen, dann können sie auch keine mehr retten. Alfred Schwarzenberger hat recherchiert. Bis 22.00, ORF 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Grillmeister Österreich – Hauptsache viel und billig? Die breite Masse greift vor allem beim Grillen zum Diskonter-Schnäppchen. Aber ist teuer immer besser? Wie gesund ist es wirklich, auf Fleisch zu verzichten? Darüber diskutieren bei Michael Fleischhacker der Mediziner Gunter Frank, Restaurantkritiker Severin Corti, Veganerin Ruth Poglitsch, Johann Schlederer (Geschäftsführer Schweinebörse) und Bäuerin Stefanie Buchinger. Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Trumps neue Weltordnung – Feinde umarmen, Freunde verlassen? Es diskutieren: Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Sigmar Gabriel (SPD), Politikwissenschafterin Constanze Stelzenmüller, Nataly Jung-Hwa Han (Korea-Verband) und Trump-Unterstützer Peter Rough. Bis 23.15, ZDF

22.30 BÜHNE

Der Freischütz – Von Carl Maria von Weber Nach 20 Jahren steht wieder eine Neuproduktion der Oper Der Freischütz auf dem Spielplan der Wiener Staatsoper. Der ORF überträgt zeitversetzt live. Neben Andreas Schager als Max singen unter anderen Camilla Nylund, Daniela Fally, Hans Peter Kammerer, Adrian Eröd und Clemens Unterreiner. Bis 1.00, ORF 2

22.50 FLUCHTGESCHICHTE

Geschwister (D 2016, Markus Mörth) Die 18-jährige Bebe und ihr jüngerer Bruder Mikhail verlassen ihre Heimat Moldau, denn als Roma sind sie dort auf Dauer nicht sicher. Sie flüchten in Richtung Deutschland, eine Odyssee quer durch Europa beginnt. Mit Ada Condeescu und Abdulkadir Tuncer. Sehenswert. Bis 00.35, Arte

23.45 GAUNEREIEN

Wild Target – Romanze in Blei (GB 2008, Jonathan Lynn) Töten ist sein Handwerk, und dieses beherrscht er wie kein Zweiter. Profikiller Victor Maynard (Bill Nighy) genießt in Fachkreisen einen geradezu legendären Ruf. Doch dann verliebt er sich in Rose. Er wird zu ihrem Schutzengel. Skurriles Katz-und-Maus-Spiel. Bis 1.20, 3sat