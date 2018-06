Festnahmen nach Korruptionsverdacht bei Stadionbau in Rom

Sechs Inhaftierungen, drei weitere Verdächtige unter Hausarrest gestellt

Rom – Im Zusammenhang mit einem geplanten neuen Fußballstadion in Rom sind neun Menschen wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Das teilten die Römer Carabinieri am Mittwoch mit. Beobachtern zufolge könnte damit der umstrittene und etwa 1,1 Milliarden Euro teure Bau vergezögert oder möglicherweise sogar ganz gestoppt werden. Das Stadion ist für den Club AS Roma gedacht.

Sechs der Festgenommenen wurden inhaftiert, darunter Luca Parnasi, der Eigentümer der mit dem Bau beauftragten Firma Eurnova. Drei weitere Verdächtige wurden unter Hausarrest gestellt. Zu ihnen gehört Luca Lanzalone, der Präsident des städtischen Energieversorgers Acea. Er hatte Anfang 2017 von Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi den Auftrag bekommen, die Verhandlungen mit Eurnova zu führen. Dabei sollte es darum gehen, die Größe und Anzahl der Gebäude zu reduzieren, die das Stadion umgeben sollen.

Abwarten

"Wir geben derzeit keinen Kommentar ab", sagte Raggi, die der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung angehört, zu den Festnahmen. "Wir warten erst einmal auf Einsicht in die Ermittlungsakten." Sie hoffe aber, dass alles in Ordnung sei und das Projekt weitergehen könne. "Diejenigen, die einen Fehler gemacht haben, werden dafür zahlen", fügte sie hinzu. Das Stadion soll im Gebiet Tor di Valle im Südwesten Roms nahe einer stillgelegten Pferderennbahn entstehen. (APA, 13.6.2018)