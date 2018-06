Pro & Kontra: Den Fernseher anbrüllen

Pro

von Rainer Schüller

Schreien befreit. Es tut so unglaublich gut, einmal richtig die Sau rauszulassen. Jemanden für all das verantwortlich zu machen, was das Leben einem in den Weg legt: ob Probleme in der Arbeit, Knatsch in der Beziehung, Wickel mit Freunden oder auch nur die simplen Tücken des Älterwerdens, die die Profifußballerkarriere nun doch zu verunmöglichen scheinen. Alles immer nur zu schlucken geht nicht. Das muss raus.

Sich richtig auskotzen ist jedoch eine Stilfrage. Schlechter Stil: In Foren mit vielen Rufzeichen !!! gegen den Frust anschrei(b)en.

Sehr schlechter Stil: Den männlichen Minderwertigkeitskomplex an Schwächeren wie etwa Kindern auslassen.

Guter Stil: in Zeiten der fokussierten Unintelligenz (Copyright: Michael Häupl), zu der neben Wahlkämpfen auch Fußballweltmeisterschaften zählen, den Fernseher (zur Not auch Tablet oder Smartphone) anbrüllen.

In stabiler Couchposition, mit Bier und Chips in Reichweite, kann der Geist gereinigt werden. Du schwoaze Sau, ich weiß, wo dein Auto steht!