Geschlossene Moschee in Wien-Favoriten darf Betrieb wieder aufnehmen

Auch die sechs weiteren Gebetshäuser, die seitens der Regierung gesperrt werden sollten, können womöglich offen bleiben

Wien – Die seit vergangenen Freitag geschlossene Moschee in Wien-Favoriten darf die Pforten wieder öffnen. Die türkis-blaue Bundesregierung hatte zwar in den Raum gestellt, dass es sich um eine Moschee der Grauen Wölfe – also türkischer Rechtsextremer – handelt, der Betrieb wurde ihr allerdings lediglich mit der Begründung untersagt, dass sie "illegal" unterhalten werde. Das wiederum liegt schlicht daran, dass die formale Gründung einer Moscheegemeinde noch ausstand.

Wie DER STANDARD nun erfahren hat, soll ein entsprechendes Ansuchen seitens der Moscheebetreiber bereits seit April bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) liegen – es sei jedoch nie an das Kultusamt weitergeleitet worden. Rechtlich ist für den Betrieb einer Moschee bloß notwendig, bei der IGGÖ darum anzusuchen – diese prüft die Gründungsunterlagen, wenn alles passt, wird das Papier dem Kultusamt übermittelt. Die Einschätzung obliegt der Glaubensgemeinschaft, mit Eingang beim Kultusamt kann eine Moschee ihren Betrieb aufnehmen.

Blümel soll Ansuchen erhalten haben

Abdi Tasdögen, Vizepräsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft, bestätigt im Gespräch mit dem STANDARD, dass dieser Vorgang nun abgeschlossen sei und ein entsprechendes von ihm persönlich unterzeichnetes Dokument gestern um 18 Uhr im Büro von Gernot Blümel (ÖVP), Kanzleramtsminister und Leiter des Kultusamtes, elektronisch eingegangen sei. Das Gebetshaus in Favoriten kann dementsprechend wieder öffnen.

Ob die sechs weiteren Moscheen, die die Regierung sperren lassen wollte, überhaupt jemals geschlossen wurden, kann Tasdögen nicht beantworten. Der Arabischen Kultusgemeinde, die diese Gebetshäuser betreibt, wurde nun jedenfalls ein Auflösungsbescheid zugestellt. Zuvor hatte der Verein lediglich durch die Pressekonferenz der Koalitionäre davon gewusst, dass er nicht weiter bestehen dürfe.

Verein geht nun gegen Bescheid vor

Türkis-Blau begründet den Schritt mit "salafistischen Äußerungen" von "Vertretern einer Moscheeeinrichtung" der Kultusgemeinde. Die will sich wehren und wird gegen den Bescheid nun vorgehen. Tasdögen, der in der Glaubensgemeinschaft einer türkischen Fraktion angehört, stellt sich hinter den arabischen Verein: "Die sind nie negativ aufgefallen." Es stünde den Betreibern der sechs Gebetshäuser aber selbst bei Auflösung der Kultusgemeinde offen, bei der IGGÖ um Moscheegemeinden anzusuchen und somit den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Innerhalb der Islamischen Glaubensgemeinschaft tobt seit der Verkündungen der Regierung, Moscheen zu schließen und Imame auszuweisen, ein offener Machtkampf. Tasdögen hatte den IGGÖ-Präsidenten Ibrahim Olgun zum Rücktritt aufgefordert, da er mit dem Kultusamt zusammengearbeitet haben soll, ohne den Obersten Rat der Glaubensgemeinschaft einzubinden. Noch diese Woche soll deshalb der Schurarat – quasi das "Parlament" der IGGÖ, wie Tasdögen es nennt – einberufen werden. (Katharina Mittelstaedt, 13.6.2018)