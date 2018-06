Rom bestellt Frankreichs Botschafter nach Flüchtlingsstreit ein

Französischer Präsident Macron hatte Kritik an Italiens neuer Regierung geübt

Rom – Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron scharfe Kritik an Italiens Flüchtlingspolitik geübt hatte – Anlass war die Weigerung des italienischen Innenministers, 629 Flüchtlinge, die vom Rettungsschiff Aquarius aus dem Mittelmeer geborgen worden waren, aufzunehmen –, hat der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi den französischen Botschafter in Rom, Christian Masset, am Mittwoch zu einem Gespräch einbestellt. Dies teilte das italienische Außenministerium mit.

Die neue Regierung in Rom zeige "Zynismus und Verantwortungslosigkeit", sagte Macron nach Angaben eines Regierungssprechers am Dienstag am Rande einer Kabinettssitzung in Paris. Der Sprecher von Macrons Partei "La Republique En Marche", Gabriel Attal, hatte das Verhalten der italienischen Regierung im Umgang mit dem Rettungsschiff Aquarius als "ekelerregend" bezeichnet.

"Franzosen sind unmenschlich"

Die rechte Lega, der der italienische Innenminister Matteo Salvini angehört, reagierte scharf auf Macrons Kritik. Frankreich schiebe täglich Migranten an der italienischen Grenze ab. "Die Franzosen und nicht Italien sind unmenschlich", betonte die Fraktionschefin der Lega im EU-Parlament, Mara Bizzotto.

Nach der Sperrung der italienischen Häfen für das Rettungsschiff Aquarius sind die Seenotretter mit den Flüchtlingen in Richtung Spanien unterwegs. Ein Großteil der 629 geretteten Migranten stieg auf zwei Schiffe der italienischen Marine und Küstenwache um. Diese fuhren dann zusammen mit der Aquarius am Dienstagabend los in Richtung des rund 1500 Kilometer entfernten Valencia. (APA, 13.6.2018)