Warum glaubt uns keiner?: "Three Girls" über den Missbrauchsskandal in Rochdale

Dreiteilige Serie BBC-Serie schildert die wahren Fälle von Vergewaltigung und sexueller Ausbeutung Minderjähriger – Deutsche Erstausstrahlung auf Arte am Donnerstag ab 20.15 Uhr

Die dreiteilige BBC-Serie "Three Girls – Warum glaubt uns keiner" schildert die wahren Fälle von Vergewaltigung und sexueller Ausbeutung Minderjähriger in Rochdale, England, zwischen 2003 und 2012. Im Mai 2012 wurden die Männer wegen Vergewaltigung verurteilt. Schon viel früher hat eines der Opfer der Polizei die Vergewaltigung angezeigt, aber die Behörden gingen dem Verdacht nicht weiter nach.

Das Ausmaß der Verbrechen wurde erst viel später bekannt. Briten pakistanischer Herkunft konnten ungestört minderjährige Mädchen vergewaltigen und missbrauchen, auch weil Behörden vor Rassismusvorwürfen Angst hatte.

Arte zeigt alle drei Teile von "Three Girls – Warum glaubt uns niemand?" am Donnerstag ab 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.