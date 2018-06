TV-Tipps für Mittwoch, 13. Juni

Leviathan, Traummann im Westen, Terra Mater: Wildes Uganda, Weltjournal zu Norkorea, Puls-4-Sommergespräch mit Peter Pilz und Maischberger über die WM in Russland

18.30 MAGAZIN

Nano von der Cebit 2018 Hauptthemen der Innovationskonferenz sind künstliche Intelligenz und Blockchain. Gregor Steinbrenner berichtet aus Hannover über die Trends. 19.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Traummann im Westen – Rumäniens Frauen suchen das Weite Hübsch, gefügig, Eigentum des Mannes: Auf dieses Rollenverständnis haben viele Frauen in Rumänien keine Lust mehr. Sie ertragen die archaischen Geschlechterrollen nicht mehr und suchen ihr Liebesglück im vermeintlich zivilisierten Westen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wildes Uganda Im Regenwald des Bwindi-Nationalparks lebt die Hälfte aller existierender Berggorillas, etwa vierhundert Tiere. Eine Langzeitstudie der Wissenschafter des Max-Planck-Instituts bietet jetzt fundierte Fakten über diese kaum erforschten Gorilla-Clans und erlaubt Einblicke in deren Familienleben. Bis 21.15, Servus TV

22.25 RAUER NORDEN

Leviathan (R 2014, Andrey Zvyagintsev) Kolia (Alexey Serebryakov) lebt als Automechaniker im Norden Russlands. Er bewirtschaftet ein Fleckchen Land an der Barentssee. Doch der durchtriebene Bürgermeister Vadim möchte ihn enteignen. Und das mit allen Mitteln einer korrupten Bürokratie. Vielfach ausgezeichnete Parabel über die Moral der russischen Gesellschaft. Bis 00.40, 3sat

foto: ap, anna matveeva

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Nordkorea – Laufen für den Frieden Das als historisch bezeichnete Gipfeltreffen von Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Diktator Kim Jong-un in Singapur ist am Dienstagmorgen in bester Stimmung verlaufen. Patrick Hafner zeigt, warum der Streit um das nordkoreanische Atomprogramm als einer der gefährlichsten Konflikte der Weltpolitik gilt. Bis 23.00, ORF 2

22.45 TALK

Puls-4-Sommergespräch mit Peter Pilz Infodirektorin Corinna Milborn begrüßt diesmal Peter Pilz, dessen Liste derzeit für zahlreiche Debatten sorgt. Bis 23.45, Puls 4

22.45 TALK

Menschen bei Maischberger: WM in Russland – Stresstest für den Fußball? Politdebatten begleiten die Vorfreude auf die Fußball-WM. Gäste bei Sandra Maischberger: Claudia Roth (B'90/Grüne), Sportmoderator Reinhold Beckmann, Ex-Nationaltorhüter Toni Schumacher, Journalist Fritz Pleitgen, Fernsehmoderatorin Marlene Lufen, Ex-Schiedsrichter Markus Merk. Bis 0.00, ARD

23.05 REPORTAGE

Weltjournal + Atomstreit – USA versus Nordkorea Die Geschichte um die Nuklearbestrebungen der kommunistischen Kim-Dynastie geht weit zurück. Generationen von US-Präsidenten haben versucht, die Gefahr einzudämmen. Eine Aufarbeitung der Aufrüstung Nordkoreas und der Umgang mit dieser Bedrohung. Bis 23.50, ORF 2