Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer flammt wieder auf

Kanzler Sebastian Kurz besucht den Kampfplatz Berlin. Dort streiten Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer erneut erbittert über Asylpolitik

Der Termin für die Vorstellung des Masterplans wurde verschoben. Einige Punkte müssen noch abgestimmt werden." Diese kurze Mitteilung aus dem deutschen Innenministerium klang harmlos, aber sie hatte es in sich.

Eigentlich hätte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag jene 63 neue Maßnahmen im Asylrecht vorstellen wollen, die er in den vergangenen Wochen ausgearbeitet hat. Doch es kam nicht dazu, denn seine Chefin, Kanzlerin Angela Merkel, widersetzt sich Seehofer in einem der 63 Punkte, und schon stecken die beiden wieder in heftigem Asylstreit.

Es geht um die Frage, ob Flüchtlinge künftig bereits an der deutschen Grenze wieder zurückgewiesen werden sollen, wenn sie zuvor schon in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben. Das lässt sich unter anderem mit einem Blick in die Fingerabdruckdatei Eurodac feststellen.

"Tagtägliche Zurückweisung"

Seehofer will das so, und er verweist auf die sogenannte "Dublin-Verordnung", die derzeit allerdings nicht strikt angewandt wird. "Zurückweisungen an der Grenze erfolgen bei uns tagtäglich", sagt Timo Schüller, Sprecher der Bundespolizei in Passau, zum STANDARD. Es gebe aber immer eine Einzelfallprüfung.

Komme jemand, der schon in Österreich oder anderswo Asyl beantragt hat, und wolle nach Deutschland, dann werde vor Ort entschieden, ob es grünes Licht gebe. "Das kann durchaus der Fall sein", sagt Schüller – etwa, wenn der Betreffende erklärt, er werde in dem anderen Land bedroht. Die Zahlen für den Grenzabschnitt in Passau schildert Schüller so: "Wir haben hier 130 Kilometer Grenze. Pro Monat stellen wir hier 150 bis 180 Migranten fest. 60 Prozent davon werden zur Polizei in Österreich zurückgebracht."

Im Jahr 2016 wurden an den Grenzen zu Österreich 15.735 Menschen zurückgewiesen, im Jahr 2017 waren es 7009. Nach Seehofers Vorstellung sollen es demnächst noch viel mehr sein.

Merkel interpretiert anders

Doch Kanzlerin Merkel legt sich quer. Zum einen interpretiert sie die Dublin-Verordnung anders als Seehofer: Deutschland könne nicht schon an der Grenze ein Einreiseverbot aussprechen, sondern müsse zunächst vielmehr prüfen, welches Land zuständig sei. Erst wenn das klar sei, sei ein Rücknahmeersuchen möglich. Auch die SPD weist darauf hin, dass im Fall einer Rückweisung – nicht nur nach Österreich, sondern auch in andere EU-Länder – das Bundesamt für Migration (Bamf) sorgfältig prüfen müsse.

Die Kanzlerin befürchtet, dass bei einem Vorpreschen Deutschlands auch Österreich und andere Staaten folgen und wieder viele Flüchtlinge unter unwürdigen Bedingungen an der EU-Außengrenze stranden. "Ich möchte, dass EU-Recht Vorrang hat vor nationalem Recht", sagt Merkel und setzt darauf, dass es unter österreichischer EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Juli zu einer Lösung kommt.

Mit Wohlwollen hat sie zur Kenntnis genommen, was Kanzler Sebastian Kurz vor einigen Tagen in München beim EVP-Kongress sagte: "Es kann keine nationalen Antworten bei großen Themen geben, sondern nur eines: stärkere Zusammenarbeit in der Union."

Merkel hofft auf gemeinsame Linie

Und am Sonntag, in der ARD-Talksendung von Anne Will, verwies Merkel darauf, dass Kurz zwar oft "eine harte Haltung eingenommen" habe, sie aber darauf baue, dass man eine gemeinsame Linie in der EU-Asylpolitik finden werde.

Doch in der CSU hat man diese Hoffnung auf einen gemeinsamen europäischen Weg aufgegeben. "Ich habe eine Verantwortung für dieses Land, nämlich, dass wir steuern und ordnen. Ich kann das nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben", zürnt Seehofer. Er trifft sich heute mit Kurz und hat natürlich die bayerische Landtagswahl im Oktober samt Verteidigung der Absoluten im Blick.

Seehofer kann sich daher der Unterstützung der CSU sicher sein. "Wir setzen den Punkt durch", sagt Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag. Und in München erklärt Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Seehofer habe die "volle Rückendeckung" aus Bayern. Bis Ende April 2018 wurden in Deutschland 55.000 Asylbewerber registriert. Rechnet man diese auf ein ganzes Jahr um, bliebe die Gesamtzahl unter jenem Korridor von 180.000 bis 220.000, der im Koalitionsvertrag festgehalten ist. (Birgit Baumann aus Berlin, 12.6.2018)