Spanischer Teamchef Lopetegui neuer Trainer bei Real Madrid

51-Jähriger tritt nach der Weltmeisterschaft Nachfolge Zidanes an

Wien/Madrid – Julen Lopetegui wird neuer Trainer von Real Madrid und folgt damit dem nach dem dritten Champions-League-Sieg hintereinander zurückgetretenen Zinedine Zidane. Wie die Madrilenen am Dienstag bekannt gaben, tritt der derzeitige spanische Teamchef nach der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) sein Amt an.

Lopetegui (51) hat bei Spaniens Verband, für den er seit zwei Jahren tätig ist, noch einen Vertrag bis 2020. Real kennt er aus seiner Zeit als Chefscout und Coach der zweiten Mannschaft. Als Aktiver kam der ehemalige Tormann während seiner Zeit bei den "Königlichen" (1988 bis 1991) nur auf einen einzigen Einsatz.

Nach seiner Karriere als Spieler (Logrones, Rayo Vallecano) machte sich Lopetegui einen Namen als Trainer, führte Spaniens U19 (2012) und U21 (2013) zum EM-Titel. (red, 12.6. 2018)