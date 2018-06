Fußballsnacks: Rezepte von Spitzenkoch Thomas Dorfer

Um einen WM-Abend vor dem Fernseher bis zur Verlängerung durchzustehen, braucht es eine gute Unterlage. Thomas Dorfer verrät seine Lieblingsrezepte

In Wirklichkeit gibt es nur zwei Rechtfertigungen, sich als gesamte Familie vor dem Fernseher zu versammeln: Entweder Borowski, Falke und Co ermitteln im sonntäglichen Tatort, oder ein wichtiges Fußballspiel findet statt. Während der Fußball-WM in Russland wird es hierzulande einige dieser Familienzusammenführungen geben, zu denen sich oft auch Nachbarn und Freunde gesellen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es unerlässlich, den Kühlschrank ausreichend mit Bier zu befüllen und handliche Snacks vorzubereiten.

Neben Tiefkühlpizza, Wurstsemmerln und Popcorn gibt es aber attraktivere Möglichkeiten, für Sättigungsgefühl vor dem Fernseher zu sorgen. Spitzenkoch Thomas Dorfer weiß, wie der WM-Abend auch kulinarisch spannend wird. "Das passende Essen zum Fußballabend soll einfach, aber nicht fad sein. Es macht keinen Spaß, während des Spiels dauernd in die Küche rennen zu müssen. Es empfiehlt es sich daher, alle Dinge vorzubereiten", sagt Dorfer.

Fußball-Snacks vom Spitzenkoch

Der Spitzenkoch ist selbst begeisterter Fußballer und Mitglied in der Fußballnationalmannschaft der Gastronomie, einer Vereinigung von Hobbyfußballern aus der Gastro-Szene. Auf die WM freut er sich bereits: "In unserer Küche hängt ein großer Fernseher. So können wir auch bei der Arbeit die Spiele mitverfolgen. Wenn ich freihabe, werden die Matches zum Familienevent. Unsere beiden Kinder spielen selbst in einer Fußballmannschaft, und mittlerweile findet auch meine Frau Gefallen an Fußball."

Dass Fußball-Snacks bei einem Spitzenkoch etwas aufwendiger ausfallen, liegt irgendwie auf der Hand. Thomas Dorfer verspricht aber, dass sich Pulled-Pork-Flammkuchen, Käsekrainer-Wrap und Mini-Burger (mit ausreichend Vorbereitung) einfach nachkochen lassen. Mit diesem Essen und genügend Biervorrat steht einem Familienabend vor dem Fernseher nichts im Wege. (Alex Stranig, RONDO, 16.6.2018)

foto: alex stranig Rieddeckel-Burger mit Barbecue-Sauce

Rieddeckel-Burger mit Barbecue-Sauce

Zutaten

500 g rosa gebratener Rieddeckel oder Flanksteak

Buns: 200 g Milch, 12 g Germ, 23 g Honig, 400 g glattes Mehl, 50 g Butter, 5 g Salz, etwas Sesam

Barbecue-Sauce: 1 Zwiebel, grob geschnitten, 40 g Räucherspeck, 500 g vollreife Tomaten, 150 g Ketchup, 150 g reife Marillen, 10 ml süßer Reisessig, 20 ml Sojasauce, 15 ml Worcestersauce, 48 g Chicken Chilli, Salz, Zucker, schwarzer Kampotpfeffer

Gedörrte Tomaten: 1 kg vollreife Paradeiser, in 1-cm-Scheiben geschnitten, helle Sojasauce, Ingwer, dünn geschnitten, Mirin, Salz, Zucker

Karamellisierte Zwiebeln: 200 g Roscoff-Zwiebeln, etwas Butterschmalz, eine Handvoll frische Petersilie, Salz, Zucker, schwarzer Pfeffer

Zubereitung

Für die Buns Milch, Germ, Honig, Mehl, Butter und Salz zu einem Teig verkneten und kurz gehen lassen. Buns auf 45 g portionieren, rund schleifen und abgedeckt ca 25 Minuten gehen lassen. Danach mit Ei bestreichen und mit Sesam bestreuen.

Die Buns 12 Minuten bei 175 Grad backen, mit einem Tuch abdecken und auskühlen lassen.

Für die Barbecue-Sauce geschnittene Zwiebel im Speck anschmoren, restliche Zutaten dazugeben und auf kleiner Flamme ca. 1,5 Stunden köcheln lassen. Alles mixen und evtl. passieren. Mit Salz abschmecken. Für die gedörrten Tomaten die Paradeiser mit Gewürzen marinieren und eine Stunde ziehen lassen. Die marinierten Paradeiser auf ein Backblech legen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Bei ca. 55 Grad im Backrohr halb trocknen.

Für die karamellisierten Zwiebeln 200 g Roscoff-Zwiebeln in Spalten schneiden und in etwas Butterschmalz goldbraun rösten. Danach etwas Salz und Zucker hinzufügen und die Zwiebeln glasieren. Mit schwarzem Pfeffer und Petersilie würzen.

Buns in der Mitte aufschneiden und befüllen.

foto: alex stranig Würzige Cashewnüsse

Würzige Cashewnüsse

Zutaten

1 kg Cashewnüsse, 2 Eiklar, 12 g Cayennepfeffer, 5 g Five Spice, 2,5 g geriebener schwarzer Pfeffer, 5 g Maldonsalz, 10 g Salz, 7 g Paprika edelsüß, 25-50 g Zucker, eine Prise Kümmel

Zubereitung

Die Cashewnüsse 20 Minuten bei 160 Grad im Backrohr rösten. Das Eiklar mit dem Mixer etwas anschlagen. Die abgekühlten Nüsse mit den restlichen Zutaten würzen und alles gut vermischen. Das angeschlagene Eiklar darunterheben und die Nüsse noch einmal im Ofen goldbraun rösten.

foto: alex stranig Käsekrainer-Wrap mit Essiggurkerlmayonnaise

Käsekrainer-Wrap mit Essiggurkerlmayonnaise

Zutaten

4 Stk. Tortillas, 6 Stk. Käsekrainer (längs geviertelt & rundherum knusprig gebraten),

½ Chinakohl, in Streifen geschnitten, 2 EL Paprikapaste, fein geschnittener Rucola,

2 Eigelb, 1 TL Honigsenf, 1 TL Estragonsenf, etwas Worcestersauce, etwas Zitronensaft, Salz, 200 ml neutrales Pflanzenöl, ½ TL gehackte grüne Jalapenos, 80 g feinst geriebene Essiggurkerln

Zubereitung

Aus Eigelb, Honig- und Estragonsenf, Worcestersauce, Zitronensaft, Salz und Öl mit dem Pürierstab eine Mayonnaise herstellen. Jalapenos und geriebene Essiggurkerln unterrühren. Chinakohl mit Paprikapaste und Rucola vermengen und etwas Mayonnaise unterrühren. Wraps mit Chinakohlsalat und gebratenen Käsekrainern füllen. Wrap kompakt einrollen, schneiden und mit Spießen fixieren.

foto: alex stranig Flammkuchen mit Pulled Pork und Krensauerrahm

Flammkuchen mit Pulled Pork und Krensauerrahm

Zutaten

4 Stk. Flammkuchenteig,

Krensauerrahm: 350 ml Sauerrahm, 2 EL Senf, frisch gerissener Kren (nach Geschmack), Krautsalat,

Pulled Pork: 1 Schweinsschulter, 2 EL Dijonsenf, Sojasauce, 2 EL Olivenöl, ¼ TL schwarze Pfefferkörner, 1 TL Fenchelsamen, ½ TL Kümmel, 2 Wacholderbeeren, 1 TL Koriandersamen, 1 Msp. Cayenne, 80 g brauner Zucker, 50 g Salz, 1 Knoblauchzehe, 2 TL Paprikapulver

Zubereitung

Fleisch mit Dijonsenf und Olivenöl gut einreiben. Gewürzkörner im Mörser zerstoßen und mit den übrigen Zutaten vermengen. Fleisch mit der Gewürzmischung bestreuen und kräftig einreiben. Fleisch in Klarsichtfolie einwickeln und acht Stunden marinieren lassen. Rohr auf 100 Grad vorheizen und ein Backblech mit höherem Rand vorbereiten. Fleisch aus der Folie wickeln und auf das Blech legen. Auf mittlerer Schiene ca. 10 Stunden garen. Fleisch herausnehmen und noch heiß mit zwei Gabeln in Fasern zupfen.

Sauerrahm mit Kren und Senf mischen.

Den Flammkuchenteig im vorgeheizten Backrohr bei 220 Grad 15 Minuten knusprig backen. Mit Krensauerrahm bestreichen. Pulled Pork und Krautsalat darauf verteilen.

