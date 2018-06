Moscheenschließungen in Wien: Das sagen Muslime

Verärgert, wütend, aber auch verständnisvoll – die Reaktionen von Gläubigen auf die Schließung von sieben Moscheen sind vielfältig

Am vergangenen Freitag, dem 8. Juni, kündigte die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz die Schließung von sieben Moscheen in Wien und die Ausweisung von bis zu 40 Imamen an. DER STANDARD hat sich bei Muslimen umgehört und ihre Meinung dazu eingeholt. (Andreas Müller, Ayham Yossef, 12.6.2018)