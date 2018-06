FinTech N26 eröffnet im September Standort in Barcelona

Von Österreichern gegründetes Banken-Start-up hat seinen Sitz in Berlin – Bis Ende 2019 will N26 in Barcelona 100 Leute beschäftigen

Das von den Wienern Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründete Banken-Start-up N26 mit Sitz in Berlin will am 1. September ein zweites europäisches Büro in Barcelona eröffnen. Bis Ende 2019 plant N26 ein Team von über 100 Technologie- und Produktexperten in Barcelona zu haben, kündigte das Unternehmen heute (Dienstag) bei der FinTech-Konferenz MoneyConf in Dublin an.

Über 430 Mitarbeiter

Das neue Büro in Barcelona soll sich primär auf die Produkt- und Technologieentwicklung fokussieren. Die lokalen Teams in Barcelona sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Mit der Rekrutierung hat man bereits begonnen. Heute beschäftigt N26 insgesamt über 430 Mitarbeiter.

N26 ist nach eigenen Angaben bereits in 17 europäischen Ländern aktiv und will heuer auch in die USA und nach Großbritannien gehen. Bisher habe man 215 Mio. Dollar (182,4 Mio. Euro) von Investoren eingesammelt. (APA, 12.06.2018)