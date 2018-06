Innenministerium sucht Polizeinachwuchs in rechten Medien

Öffentliche Gelder in vom Presserat mehrfach verurteiltem "Wochenblick"

Wien – Innenminister Herbert Kickl sucht per Inseratenkampagne Nachwuchs für die Polizei und wirbt damit auch in rechtslastigen Medien. In einer Ausgabe des bereits mehrfach vom Presserat verurteilten "Wochenblick" findet sich eine entgeltliche Einschaltung des Innenministeriums. Auf einem der Inserate ist der österreichische Biathlet Julian Eberhard mit dem Satz "Mit Langlaufen und Langfingern beschäftigt" abgebildet.

foto: screenshot wochenblick Screenshot "Wochenblick" mit Inserat.

foto: screenshot wochenblick Screenshot "Wochenblick".

Zuletzt berichtete der "Kurier" über Regierungsinserate in "Alles Roger!" zur Rekrutierungskampagne des Innenministeriums.

Wirbel um öffentliche Gelder im "Wochenblick" gab es Anfang April. Land Oberösterreich und Linz AG schalteten in dem Magazin, das mehrmals vom Presserat verurteilt worden ist, unter anderem im November 2016 wegen Schürens von Vorurteilen gegen Flüchtlinge. Im Jänner 2017 stellte das aus Journalisten und Richtern besetzte Selbstkontrollorgan fest, dass Polizeieinschätzungen über linke Demonstranten verzerrt wiedergegeben worden waren.





"Wochenblick"-Chefredakteur Kurt Guggenbichler hatte in der Vergangenheit eine FPÖ-Nähe in Abrede gestellt. Gesellschafter seien Unternehmer, die sich im Hintergrund halten wollen, so Guggenbichler. Unter den Redakteuren finden sich unter anderem allerdings ehemalige und aktive Funktionäre des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ), der blauen Parteijugend.

Eine STANDARD-Anfrage beim Innenministerium wird derzeit bearbeitet. (red, 12.6.2018)