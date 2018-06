Rezept: Tom Yam Gung – Scharfe thailändische Garnelensuppe

Neben Pad Thai oder Khao Pat gehört die sauer-scharfe Suppe Tom Yam Gung zu den traditionell thailändischen Gerichten.

Wer am Meer Urlaub macht und kein Hotel mit Verpflegung gebucht hat, sollte auf jeden Fall frischen Fisch oder Meeresfrüchte kaufen und damit kochen. Wann hat man sonst die Möglichkeit an so frisches Essen aus dem Meer zu kommen.

Während meines Urlaubs auf Koh Phangan in Thailand habe ich unter anderem eines der klassischsten Thai-Gerichte für mich und meine Mitreisenden gekocht: Tom Yam Gung. Die sauer-scharfe Suppe ist nicht nur ein wärmendes Gericht im Winter. Dank frischer Aromen von Zitronengras, Kaffirlimettenblättern und Limettensaft, schmeckt die Suppe auch bei hohen Temperaturen hervorragend. Die fangfrischen Garnelen habe ich direkt am Hafen bei den Fischern gekauft, die Gemüsesuppe von einer sehr gesprächigen und hilfsbereiten Thailänderin am Straßenrand.

Für eine Suppe (vier bis sechs Portionen) benötigt man 2 l Gemüsesuppe, 250 ml Kokosmilch, 12-15 Tigergarnelen, 1 Knolle Galgant (Thai Ingwer), 3 Frühlingszwiebeln, 3 Stängel Zitronengras, 6 Kaffirlimettenblätter, 4 EL Fischsauce, 1 TL geröstete Chilipaste, 1 Bund frischer Koriander, 3 mittelgroße Tomaten, 300 g frische Poku Pilze (oder Champignons), 1 frische Chilischote (nach Geschmack).