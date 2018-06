Deutschland sieht keine Stabilitätsgefahren durch Bitcoin & Co

Wegen geringer Marktkapitalisierung und beschränkter Verflechtung mit Finanzsektor

Die deutsche Regierung sieht in den Kryptowährungen derzeit kein Stabilitätsrisiko. "Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung von Bitcoin und anderen KryptoToken und den bisher beschränkten Verflechtungen mit dem Finanzsektor sieht die Bundesregierung derzeit keine Risiken für die Finanzmarktstabilität", urteilte sie in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der AfD.

"Die Bundesregierung hält es allerdings für angezeigt, die Risiken auch auf Ebene der G-20 weiter zu erörtern und die Entwicklungen genau zu beobachten." Diese Einschätzung werde auch innerhalb der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20) geteilt.

Probleme vorhanden

Die Regierung verweist in ihrer Antwort auf die Probleme, die sich an Digitalwährungen knüpfen. "Die Möglichkeit, mit 'Kryptowährungen' wie Bitcoin Geldwäsche zu betreiben, ist wegen der gebotenen Anonymität gegeben." So bestehe das Risiko, dass illegale Einnahmen, beispielsweise aus Betrugs- oder Rauschgiftdelikten, durch den Umtausch in solche digitalen Finanzinstrumente gewaschen werden könnten. Auch die Verwendung solcher Währungen beim Online-Glücksspiel und bei der Terrorfinanzierung sei eine Gefahr. Derzeit werde eine nationale Risikoanalyse erstellt, die 2019 abgeschlossen sein und etwaigen Handlungsbedarf aufzeigen soll. (APA/Reuters, 12.6.2018)