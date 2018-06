Brenner-Transit: Platter will Zusatz-Memorandum einbringen

Tirols Landeshauptmann will das ursprüngliche Memorandum nur unterschreiben, wenn auch Italien und Deutschland unterschreiben

Bozen – Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Dienstag beim Brenner-Transit-Gipfel in Bozen ein Zusatz-Memorandum eingebracht. Zudem hat der Tiroler Landeschef angekündigt, das ursprüngliche Memorandum nur zu unterschreiben, wenn auch die Verhandlungspartner aus Deutschland und Italien dieses Zusatz-Abkommen unterzeichnen, war aus den Verhandlungen zu hören.

In diesem Zusatz-Memorandum sollen unter anderem die Lkw-Blockabfertigung, das Bekenntnis zu einer Obergrenze und die Korridor-Maut enthalten sein. Die Landeshauptleute aus Südtirol und dem Trentino, Arno Kompatscher (SVP) und Ugo Rossi (PATT), wollen zudem die Abschaffung des Dieselprivilegs für den Schwerverkehr sowie ein Lkw-Transitverbot auf der Staatsstraße, hieß es.

Kein guter Start

Unter keinem besonders guten Stern ist Gipfel gestartet. Bereits im Vorfeld hatten die kurzfristige Absage des deutschen Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) und der jüngste Vorstoß der bayrischen Staatsministerin für Verkehr, Ilse Aigner, (CSU), das Lkw-Nachtfahrverbot zu lockern, vor allem in Tirol, für Unmut gesorgt.

Einen Tag vor dem Gipfel sagte dann auch noch Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli (Fünf Sterne) seine Teilnahme ab. Er führte die jüngsten Entwicklungen in der Migrationskrise im Mittelmeer ins Treffen. Toninelli stellte aber in Aussicht, ein vorbereitetes Memorandum zu unterfertigen.

Der österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) sowie Vertreter Bayerns, Tirols, Südtirols und des Trentino trafen am Dienstag im Südtiroler Bozen zusammen, um eine gemeinsame Lösung für den Transit auf der Brennerachse zu finden. Die Chancen auf eine erfolgreiche Einigung zur Lösung der Transitproblematik dürften vor allem in Anbetracht der jüngsten Zwistigkeiten zwischen Österreich und Deutschland aber eher gering sein. Trotzdem erwartet sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) vom Gipfel "echte Ergebnisse und keine weiteren vagen Absichtserklärungen", wie er vor dem Treffen meinte. "Die Belastungsgrenze der Tirolerinnen und Tiroler ist überschritten", so Platter. Er sei ausschließlich der Tiroler Bevölkerung verpflichtet und nicht Berlin, Rom oder Brüssel. (APA, 12.6.2018)