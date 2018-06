Schweizer Industrie will Standards für Blockchain setzen

Gemeinnütziger, nichtstaatlicher Verein CMTA soll unabhängig Standards setzen

Die Blockchain-Technologie soll in der Schweiz standardisiert werden und mehr Rechtssicherheit erhalten. Dazu haben sich Akteure aus dem Finanz-, Technologie-, Wissenschafts- und Rechtsbereich zusammengeschlossen und den Verein Capital Markets and Technology Association (CMTA) gegründet. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, die Verwendung der Blockchain-Technologie zu erleichtern.

Erleichterung für Start-ups

Die Blockchain-Technologie habe das Potenzial, die Komplexität des Kapitalmarktsystems zu verringern und den Zugang für Start-ups zu erleichtern, wird in der Mitteilung der erste Präsident und Partner der Anwaltskanzlei Lenz & Staehelin, Jacques Iffland, zitiert. Er sieht den Mangel an Rechtssicherheit nicht nur als Bremsklotz für die Entwicklung in diesem Bereich, sondern gar als potenziellen Verhinderer.

Die CMTA wurde von Lenz & Staehelin, der Online-Bank Swissquote und dem Bankensoftware-Entwickler Temenos als gemeinnütziger, nichtstaatlicher Verein gegründet, der in der Lage ist, unabhängig Standards zu setzen. (APA, 12.06.2018)