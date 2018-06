Ubik: Ikea bringt Gamer-Sessel mit Gesäß-Anpassung

Spieler müssen probesitzen, die Sitzauflage wird anschließend mit einem 3D-Drucker hergestellt

Der schwedische Möbelverkäufer Ikea ist zwar nicht auf der E3, nutzt den aktuellen Gaminghype aber dennoch für eine Vorstellung. Auf den hauseigenen "Ikea Democratic Design Days" hat man einen eigenen Gamersessel vorgestellt.

Dieser trägt den Namen "Ubik". Man verspricht eine effektive Lösung gegen Krampferscheinungen und Rückenschmerzen selbst bei extrem langen Spielesitzungen. Möglich machen soll das eine Individualisierung an das Gesäß des Benutzers.

Anpassung mit Körperscanner

Wer künftig einen Ubik kaufen will, muss in eine Filiale von Ikea kommen, in der ein Körperscanner verfügbar ist. Bei einer Probesitzung erfasst dieser die anatomischen Besonderheiten des künftigen Eigners. Die Daten werden anschließend herangezogen, um eine individualisierte Sitzauflage in einem 3D-Drucker zu erzeugen.

Während Kunden den Sessel selbst sofort mitnehmen können, erhalten sie die Auflagen rund zwei bis drei Wochen später auf dem Postweg. Einen Prototypen von Ubik, den man gemeinsam mit der Firma Unyq entwickelt hat, gab es schon zu sehen. Im Gegensatz zur fertigen Ausgabe fehlte diesem aber noch eine Rückenlehne.

Kommt 2020

Bis man bei Ikea einen auf den eigenen Hintern optimierten Spielestuhl erwerben kann, wird allerdings noch etwas Zeit ins Land ziehen. Den Verkaufsstart peilt Ikea für das Jahr 2020 an. Was man für den speziellen Popschkomfort ausgeben muss, ist noch nicht bekannt. (red, 12.06.2018)