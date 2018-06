Italienische Schiffe sollen Aquarius nach Valencia begleiten

Angesichts der Entfernung zur spanischen Küste wollte auch Korsika das Flüchtlingsschiff aufnehmen

Rom/Valencia/Ajaccio – Die 629 Menschen an Bord des Flüchtslingsschiffs Aquarius sollen von Schiffen der italienischen Marine nach Valencia begleitet werden. Das twitterte die NGO SOS Meditérranée, der die Aquarius gehört, am Dienstag. Sie soll bis dahin von einem italienischen Schiff mit Lebensmitteln und Treibstoff versorgt werden.

Nach einem eintägigen Patt hatte die Regierung des sozialistischen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am Montag mitgeteilt, dass das Schiff im Hafen von Valencia an der Ostküste Spaniens anlegen dürfe. Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini meinte am Montagabend, das Schiff werde "so bald wie möglich" in Richtung Spanien abfahren. Derzeit befinde sich die Aquarius in maltesischen Gewässern.

Angesichts der Lage an Bord und der weiten Strecke war am Montag jedoch noch unklar, ob die Besatzung des Schiffes Kurs auf Spanien nehmen würde.



Auch Korsika will Schiff aufnehmen

Am Dienstag hatte schließlich auch die Regionalregierung von Korsika angeboten, die Flüchtlinge aufzunehmen. Angesichts der Notlage, des schlechten Wetters und der zu weit entfernten spanischen Küste bot Korsika an, dass die Aquarius in einem korsischen Hafen anlegen könnte, erklärte die Regionalregierung der französischen Mittelmeerinsel. (APA, 12.6.2018)