"The Last of Us 2", "Ghost of Tsushima": Was Sony auf der E3 2018 gezeigt hat

playstation

"The Last of Us: Part 2"

Den Anfang machte "The Last of Us: Part 2" von Naughty Dog. Hauptfigur Ellie ist sichtlich gealtert und in ihren Zwanzigern angelangt. Der mehr als zehnminütige Clip zeigte eine Mischung aus Gameplay und Zwischenszenen. Ellie hat nun eine Freundin und ihre Fähigkeiten als kaltblütige Kämpferin nicht verloren.

Die gezeigten Gameplay-Szenen beeindruckten mit der für Naughty Dog typischen Detailverliebtheit und Politur. Ein Release-Datum wurde nicht genannt, frühestens 2019 kann wohl mit der Fortsetzung des Meisterwerks gerechnet werden.