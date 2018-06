Vermisstensuche nach Vulkanausbruch in Guatemala eingestellt

Wegen Schlammlawinen wird die Suche eingestellt. 197 Menschen werden weiterhin vermisst

Guatemala-Stadt – Wegen Schlammlawinen und starken Regens haben Helfer um den Volcan de Fuego (Feuervulkan) in Guatemala ihre Suche nach weiteren Opfern einstellen müssen. Bewohner und Einsatzkräfte in der Nähe des Dorfes El Rodeo mussten das Gebiet sofort verlassen, wie der Sprecher des Katastrophenschutzes des lateinamerikanischen Landes, David de Leon, am Montagabend (Ortszeit) mitteilte.

Der Ausbruch des Vulkans Anfang Juni hatte mindestens 110 Menschen das Leben gekostet. 197 Menschen galten nach letzten Angaben vom Freitag noch als vermisst. Das forensische Institut Guatemalas identifizierte weitere Tote. Demnach waren nach dem Vulkanausbruch auch sieben Kinder im Alter von einem bis acht Jahren ums Leben gekommen, wie das Institut in einer auf Twitter veröffentlichten Liste aufführte. Der Feuervulkan war am 3. Juni mit ganzer Kraft ausgebrochen und hatte mehrere Dörfer komplett zerstört. (APA, dpa, 12.6.2018)