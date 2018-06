Zehn Tote bei Schiffsunglück auf der Wolga

Die Leichen wurden von Tauchern geborgen. Eine Frau wird noch vermisst

Moskau – Bei einem Schiffsunglück auf der Wolga in Wolgograd sind am Montagabend mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. "Taucher haben neun Leichen geborgen – drei Männer und sechs Frauen", zitierten russische Agenturen einen Sprecher der Rettungsmannschaften in der Nacht auf Dienstag.

Eine weitere Leiche war bereits kurz nach dem Zusammenstoß eines Katamarans mit einem Lastkahn entdeckt worden. Eine Frau wurde noch vermisst. Über die Unglücksursache gab es vorerst keine Angaben. (APA, dpa, 12.6.2018)