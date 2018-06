Brenner-Transit: Auch italienischer Verkehrsminister sagte ab

Toninelli könne wegen der jüngsten Entwicklungen im Mittelmeer nicht teilnehmen

Innsbruck/Bozen – Nach dem deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat auch sein italienischer Amtskollege Danilo Toninelli (Fünf Sterne) seine Teilnahme am für morgen, Dienstag, in Bozen geplanten Brenner-Gipfel abgesagt. Der neue italienische Verkehrsminister führte die jüngsten Entwicklungen in der Migrationskrise im Mittelmeer ins Treffen.

Diese würden eine Teilnahme verunmöglichen, hieß es in einem Schreiben. Toninelli stellte aber in Aussicht, ein offenbar vorgefertigtes Memorandum zu unterfertigen. Das Bestreben der italienischen Regierung sei es jedenfalls, dass das Treffen über die Bühne geht, so Toninelli. Scheuer hatte bereits vergangene Woche sein Fernbleiben bekannt gegeben. (APA, 11.6.2018)