USA-Nordkorea-Gipfel im Zeichen der Twitter-Diplomatie

Nordkoreas Machthaber Kim hat kaum internationale diplomatische Erfahrung, US-Präsident Trump mittlerweile schon. Doch er gilt vor allem als unberechenbar

Dass der Eklat beim G7-Gipfel in Kanada auch mit Donald Trumps Termin in Singapur zu tun hatte, ist keine Mutmaßung seiner Kritiker. Es war Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow höchstpersönlich, der diesen Konnex herstellte: Der US-Präsident, so Kudlow, habe seine Zustimmung zu einer G7-Abschlusserklärung auch deshalb zurückgezogen, weil er vor dem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un keinerlei Schwäche zeigen wollte.

Trumps Erklärung, mit der er am Wochenende seine Partner aus Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und Japan vor den Kopf stieß, kam einmal mehr über Twitter. Der Kurznachrichtendienst gilt als Trumps liebster Kommunikationskanal, vor allem für seine Dauergefechte mit innenpolitischen Kontrahenten und kritischen US-Medien.

Aber auch in den internationalen Beziehungen setzt Trump auf die Wirkung der Nachrichten im Telegrammstil. Schon längst macht deshalb das Schlagwort von der Twitter-Diplomatie die Runde. Das gilt gerade für das Verhältnis zu Nordkorea. Noch vorigen September verspottete Trump sein heutiges Gegenüber Kim via Twitter als "kleinen Raketenmann" und drohte dessen Land mit "totaler Zerstörung". Im Jänner legte Trump mit dem legendären Tweet nach, dem zufolge sein eigener "Atomknopf viel größer und mächtiger" sei als jener von Kim.

Gegen Linie des Außenamts

Aber auch andere ausländische Politiker sind schon ins Visier von Trumps Tweets geraten. Etwa der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, der nach einem Terroranschlag im Juni 2017 öffentlich zur Ruhe aufrief. Trump dazu auf Twitter: "Mindestens 7 Tote (...), und der Bürgermeister von London sagt, es gäbe keinen Grund, alarmiert zu sein!" In der Katar-Krise vor einem Jahr stellte Trump sich in seinen Tweets auf die Seite Saudi-Arabiens – und damit gegen die neutrale Linie des eigenen Außenministeriums.

Donald Trump agiert wie ein Geschäftsmann, der den schnellen Erfolg sucht. Dazu scheint ihm ein schnelles Medium mit nahezu weltweiter Reichweite wie geschaffen. Aus vielen Gründen jedoch erweist sich seine Ad-hoc-Diplomatie im Businessman-Stil als ungeeignet für die internationale Beziehungspflege: