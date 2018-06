Netanjahu betont "besondere Freundschaft" mit Österreich

Israels Premier kündigt beim Besuch von Kanzler Kurz an, die Kontakte zwischen Israel und Österreich intensivieren zu wollen

Die Nachbarn wollte Sebastian Kurz dann doch lieber nicht tauschen: Ein sichtlich lockerer Benjamin Netanjahu beneidet Österreich um seine "sichere Nachbarschaft". Zumindest die demokratischen Werte, so Netanjahu, teile Israel mit Europa. Dass Kurz – ein "wahrer Freund von Israel und des jüdischen Volkes" – für Verständnis für die "besonderen Sicherheitsinteressen Israels" auch in der EU werben möchte, hört der israelische Premier gerne. Führungsqualität bescheinigt Netanjahu dem jungen Kanzler deshalb beim Pressetermin am Montag in Jerusalem. Er bringe frischen Wind in die diplomatischen Beziehungen.

Das Land pflegt offiziell keine Kontakte zu FPÖ-Ministern. Kontakte gibt es nur auf Beamtenebene – auch Außenministerin Karin Kneissl ist von diesem Boykott betroffen. Die Liederbuchaffären und auch der Skandal um einen Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Israel, der mit den rechtsextremen Identitären sympathisierte, gaben in den letzten Monaten Anlass zu Skepsis und Kritik.

Das scheint am Montag aber kein ernsthaftes Problem zu sein. Netanjahu sagt, er habe den Generalsekretär des Außenministeriums Yuval Rotem angewiesen, die Kontakte zum österreichischen Außenministerium zu intensivieren. Außenministerin Kneissl lässt er dabei ohne Erwähnung.

Kein Besuch in Palästinensergebieten

Kurz versichert, Österreich habe derzeit die israelfreundlichste Regierung – und das scheint er mit dem Besuchsprogramm bestätigen zu wollen. Auch sein Vorgänger Christian Kern (SPÖ) hatte bei seinem Besuch vor einem Jahr – anders als der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel – auf ein Treffen mit regierungskritischen Organisationen verzichtet. Kurz ging weiter und strich dieses Mal auch den bisher obligatorischen Besuch im palästinensischen Ramallah.

Der Politologe Anton Pelinka sagte dazu zum STANDARD, dass Kurz mit dieser Entscheidung jedenfalls in Kauf nehme, dass seine Haltung als "Parteinahme für die Regierung Netanjahu und deren Verhärtung gegenüber der PLO und als schleichende Absage an eine Zweistaatenlösung verstanden wird".

Man sei natürlich weiter im europäischen Einklang gegen den Siedlungsbau und für eine Zweistaatenlösung, hatte Kurz bereits im Vorfeld wiederholt. Es gehe vor allem um die Normalisierung der Beziehungen. Am Montag traf Kurz dann auch noch Vertreter der Opposition, und am Abend hielt er eine Rede vor dem American Jewish Committee.

Kein Termin mit Mogherini

Weniger gut gelitten in Israel ist offenbar EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini: Laut Jerusalem Post wollte sie am Montag ebenfalls einen Termin mit Netanjahu haben – der wurde ihr aber "aus Termingründen" nicht gewährt.

Am Dienstag geht es weiter nach Berlin, wo Kurz die deutsche Kanzlerin Angela Merkel trifft. Dort steht auch der umstrittene Termin mit dem deutschen US-Botschafter Richard Grenell auf dem Programm. Dieser sorgte mit einem Interview auf der rechtsextremen US-Plattform Breitbart News für Aufregung. Nach Kritik an Deutschland betonte er darin, er wolle unbedingt "andere Konservative" in Europa stärken – wie zum Beispiel den "Rockstar" Sebastian Kurz. Zweck des Treffens: Kurz soll informierten Kreisen zufolge Möglichkeiten für ein Treffen zwischen dem russischen Staatschef Putin und US-Präsident Trump in Wien ausloten. (Manuela Honsig-Erlenburg aus Jerusalem, 11.6.2018)