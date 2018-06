Unerforschte Höhle unter Wasser: Grabkammer im See Genezareth entdeckt

foto: israel antiquities authority

Tel Aviv – Bauarbeiter sind in Israel bei Tiberias am See Genezareth durch Zufall auf eine etwa 2.000 Jahre alte römische Grabkammer gestoßen. Der von einem Bagger freigelegte Höhleneingang liegt rund zehn Meter unter der urspünglichen Oberfläche des Sees, bestätigte eine Sprecherin der Israelischen Altertumsbehörde am Montag.