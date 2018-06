EU-Kommission appelliert wegen Flüchtlingsschiffs an Italien und Malta

Die mehr als 600 Passagiere sollen schnellstens an Land gehen können, fordert die Kommission

Rom/Brüssel – Die EU-Kommission hat an die italienischen und maltesischen Behörden appelliert, dass die über 600 Migranten an Bord des Flüchtlingsschiffs Aquarius schnellstens sicher an Land gebracht werden sollten. Der humanitäre Aspekt stehe im Vordergrund.

Laut internationalem Recht liege die Entscheidung in der Hand des jeweiligen EU-Staats. Jedenfalls sollten alle Anstrengungen darauf konzentriert werden, die Zeit für die Migranten an Bord des Schiffes so kurz wie möglich zu halten.

Rechtliche Zuständigkeit umstritten

Befragt, ob Italien entscheiden könne, dass das Schiff nach Malta fährt, und was passiert, sollte Malta diese Entscheidung nicht akzeptieren, sagte die Sprecherin, es gebe "keine einfachen Antworten in dieser Komplexität". Die "wirkliche Frage für uns heute ist, den Menschen Unterstützung zu geben".

Der Streit zwischen Italien und Malta um das Flüchtlingsschiff mit 629 Migranten an Bord hatte sich zuletzt verhärtet. Der maltesische Premier Joseph Muscat beschuldigte Italien, gegen internationale Regeln zu verstoßen. Auf Twitter zeigte er sich um die Sicherheit der Migranten, die sich an Bord des Schiffes auf hoher See befinden, besorgt.

Malta fühlt sich nicht zuständig

Malta erklärte am Sonntagabend, es fühle sich nicht dafür zuständig, das Schiff aufzunehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die Rettung der Migranten sei in libyschen Gewässern erfolgt und von der italienischen Küstenwache koordiniert worden. Malta habe in dem Fall keine Zuständigkeit.

Der stellvertretende italienische Regierungschef Luigi Di Maio rief die EU auf, Italien im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik aktiv zu unterstützen. "Während wir jahrelang tausende Migranten aufgenommen haben, ist Malta nicht bereit, einige hundert Migranten aufzunehmen. Dieses Europa ist nicht kooperativ", klagte Di Maio. Maltas unnachgiebiges Verhalten belege, dass Italien im Umgang mit der Flüchtlingswelle allein gelassen werde.

Italien fordert Änderung von Dublin-Abkommen

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte forderte eine sofortige Änderung des Dublin-Asylabkommens. Italien müsse "vollkommen allein" mit der Migrationsproblematik fertigwerden, beklagte er. Das Rettungsschiff Aquarius mit Migranten und Helfern von Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée befindet sich derzeit 35 Seemeilen von Sizilien und 27 Seemeilen von Malta entfernt. (APA, 11.6.2018)