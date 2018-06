US-Außenminister bietet Kim "beispiellose Sicherheitsgarantien" an

Pompeo: Bei "vollständiger, überprüfbarer und unumkehrbarer Denuklearisierung" – Trump besprach sich mit Partnern in der Ostasien-Region

Singapur/Pjöngjang – Vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat US-Außenminister Mike Pompeo "beispiellose" Sicherheitsgarantien für Pjöngjang in Aussicht gestellt. Die USA seien zu solchen Garantien bereit, wenn Nordkorea einer "vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung" zustimme, sagte Pompeo am Montag in Singapur.

Die Vorbereitungen für das Treffen am Dienstag kommen seinen Angaben zufolge schneller voran als erwartet. Weniger als 24 Stunden vor dem Treffen Kim-Trump besprach sich der US-Präsiden noch einmal mit wichtigen Verbündeten. Trump habe am Montag mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe sowie mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in telefoniert, sagte Pompeo. "Dies ist wahrlich eine Friedensmission", sagte der Chefdiplomat.

Trump sei optimistisch, was den Ausgang des Treffens angehe, sagte Pompeo. Kim habe eine "beispiellose Möglichkeit, den Lauf unserer Beziehungen zu verbessern und seinem Land Frieden und Wohlstand zu bringen". Trump habe auch signalisiert, dass er offen sei, Nordkorea den Zugang zu ausländischen Investitionen zu ermöglichen, sollte das Land die richtigen Schritte unternehmen. Die Sanktionen könnten jedoch erst gelockert werden, wenn das Ziel der atomaren Abrüstung erreicht sei und überprüft werden konnte. Pompeo unterstrich noch einmal, dass es sich bei dem historischen Gipfel in Singapur um einen ersten Schritt handeln müsse. Es sei möglich, dass ein Dokument unterschrieben werde, aber es müssten danach weitere folgen, betonte er. "Es ist noch viel Arbeit zu tun." (APA, 11.6.2018)