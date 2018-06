Volksanwaltschaft kritisiert in Wien-Bericht Heumarkt und Jugendamt

1.319 Wiener wandten sich 2017 an die Volksanwaltschaft – ein deutlicher Anstieg. Beim Heumarkt gehen die Wogen nach wie vor hoch

Wien – Immer mehr Menschen fühlen sich von der Wiener Landes- oder Gemeindeverwaltung nicht fair behandelt oder unzureichend informiert. Zumindest, wenn man das direkt aus den Beschwerden an die Volksanwaltschaft ableiten möchte. 1.319 erreichten sie im Jahr 2017 – eine Steigerung um 8,4 Prozent gegenüber zum Vorjahr und im Vergleich zum Jahr 2000 sogar eine Verdreifachung.

Unklarheiten bei Trennung von Verwaltung und Justiz

In 242 Fällen stellte die Volksanwaltschaft einen Missstand in der Verwaltung fest, keinen Anlass für eine Beanstandung gab es bei 582 Beschwerden. Im weiteren 513 Fällen wurde festgestellt, dass die Volksanwaltschaft nicht zuständig ist. "Diese Zahl ist gleichbleibend hoch", sagt Gertrude Brinek, Vorsitzende der Volksanwaltschaft. Viele Menschen würden ahnen, dass die Volksanwaltschaft vielleicht nicht zuständig sei. "Aber die Menschen kommen trotzdem, weil wir einen guten Ruf haben. Was wir dennoch machen, ist, Auskünfte zu geben und weiterzuhelfen, wo es geht, auch wenn wir nicht zuständig sind." Generell müsse man aber sagen, fügt Volksanwalt Peter Fichtenbauer hinzu, dass vielen die Trennung zwischen Verwaltung und Justiz nicht klar sei.

Besonders deutlich werde das bei Kindesabnahmen durch das Jugendamt, sagt Volksanwalt Günther Kräuter. "Für uns ist das eine besonders heikle Angelegenheit, denn wir können nur die Arbeit des Jugendamts bewerten, aber nicht die Verfahren." Viele Eltern würden sich aber melden, weil sie diese Verhandlungen als unfair oder zu lange empfinden.

Kritik am Jugendamt

Die Volksanwaltschaft kritisiert mehrere Punkte bei der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen. Wien liegt dabei österreichweit an der Spitze: 1,06 Prozent der Kinder und Jugendlichen leben nicht in der eigenen Familie, sondern in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie. "Der enorme Unterschied kann nur zum Teil mit dem Milieu einer Großstadt erklärt werden", sagt Kräuter. Die Volksanwaltschaft rät dringend zu einer wissenschaftlichen Studie, um die Ursachen dieser Entwicklung zu untersuchen.

Die Stadt soll außerdem durch ein engmaschiges ambulantes Unterstützungsangebot für Familien Fremdunterbringungen nach Möglichkeit verhindern. Allerdings habe die Volksanwaltschaft einen Mangel an Krisenabklärungsplätzen festgestellt, bestehende Krisenzentren seien oft überfüllt, viele Kinder müssten in Bundesländer ausweichen.

Auch bei den Mitarbeitern dieser Betreuungseinrichtungen hat die Volksanwaltschaft Probleme identifiziert: In privaten Einrichtungen würden Berufsanfänger auch ohne pädagogische Ausbildung arbeiten können. "Gerade dort, wo sehr heikle Fälle betreut werden, kann das nicht sinnvoll sein", sagt Kräuter dazu.

Heumarkt sorgt weiterhin für Aufregung

Einer der bewegendsten Fälle des Jahres 2017 war für die Volksanwaltschaft das Heumarkt-Projekt. Dass dabei auch heute noch die Wogen hochgehen, wurde bei der Pressekonferenz deutlich, wo mehrere Vertreter der Initiative gegen den Heumarkt Platz genommen hatten und ihren Unmut kundtaten.

Denn das Resümee der Volksanwaltschaft lautet, dass sie nichts mehr tun kann. Bei der Prüfung stellte sie mehrere Missstände in der Verwaltung der Stadt fest: Wegen der Höhe des Wohnturms von 66 Metern verstoße Wien gegen die UN-Welterbekonvention. "Auch wenn die Wiener Landesgesetzgebung keine verpflichtende Umsetzung dieser Konvention in der Bauordnung vorsieht und die Umwidmung daher nicht gesetzeswidrig ist, stellt die Missachtung der von der Republik Österreich eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtung einen Missstand dar", sagt Brinek dazu.

Die Stadt habe ebenso wenig darstellen können, wieso sie von ihren eigenen Planungskonzepten abwich und worin der Mehrwert des Wohnturms liege. "Außerdem erachten wir als kritikwürdig, dass der Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans jahrelange Verhandlungen auf Basis von Plänen privater Investoren vorausgingen." Eine Änderung der Flächenwidmung solle der Bauprojektplanung immer vorangehen, sagt die Volksanwältin. "Ich möchte betonen, dass es bei Bauprojekten ganz wesentlich auf die richtige Reihenfolge ankommt."

Intransparente Tarife bei den Friedhöfen

Brinek informierte auch über eine massive Gebührenerhöhug für die Grabbenützer auf den Wiener Friedhöfen – mehrere Bürger hatten sich diesbezüglich beklagt. Ein Wiener hatte beispielsweise ein Angebot bekommen, das um 110 Prozent über dem Preis der Jahre davor lag. Statt 199 Euro sollte er für dasselbe Grab nun 420 Euro für die nächsten zehn Jahre zahlen. "Der Anstieg des Verbraucherpreisindex lag in den letzten zehn Jahren bei 20,37 Prozent", so Brinek.

Ein Problem dabei: Weil die Friedhöfe Wien GmbH ein ausgelagerter Rechtsträger ist, ist sie nicht verpflichtet, der Volksanwaltschaft Informationen zu übermitteln, und kam diesem Ersuchen nicht nach.

Probleme für Autofahrer

In den Zuständigkeitsbereich von Peter Fichtenbauer fiel unter anderem das Parken – "das ist in Wien in vielen Fällen mühsam und führt immer wieder zu Unmut". Fichtenbauer berichtete über unverständliche Zusatztafeln und fehlende Bürgerfreundlichkeit bei eingebrachten Verfahren und Kommunikationsproblemen: In einem Fall erhielt eine Wienerin die Auskunft, ihr Auto sei gestohlen worden. Als sie es abmeldete, fragte die Polizeiinspektion Simmerung nach den Gründen. Ihr Auto befinde sich doch bei der MA 48, weil es abgeschleppt wurde. Für die sechstägige Aufbewahrung dort entstanden der Frau zusätzliche Kosten. (Lara Hagen, 11.6.2018)