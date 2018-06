14-jähriger Moto3-Pilot nach Unfall gestorben

Andreas Perez wurde nach seinem Sturz in Barcelona von mehreren Piloten überfahren. Er erlag seinen schweren Verletzungen

Pau – Der erst 14 Jahre alte Motorrad-Pilot Andreas Perez ist nach einem schweren Sturz in der spanischen Moto3-Meisterschaft gestorben. Das gab sein Team Avintia Racing am Montagvormittag bekannt. Der Zwischenfall hatte sich am Sonntag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ereignet, der spanische Teenager erlitt schwere Hirnverletzungen und starb im Krankenhaus Sant Pau.

Ein 14-jähriger auf einer Speed-Maschine? Im Motorradsport möglich.

Nachdem der KTM-Pilot in Kurve 5 zu Fall gekommen war, konnten mehrere Fahrer nicht mehr ausweichen und überrollten ihn. In der Klinik wurde der Hirntod diagnostiziert, die Ärzte konnten Perez nicht mehr retten.

In Barcelona war vor fast genau zwei Jahren der Spanier Luis Salom beim freien Moto2-Training zum Großen Preis von Katalonien tödlich verunglückt. (sid, 11.62018)