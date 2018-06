Demner, Merlicek & Bergmann mit neuer Sommerkampagne

Wien – Merkur bietet seit Anfang Juni eine Aktion, für jeden zehn Euro Einkauf erhält man einen Sticker, den man in den Sammelpass der Aktion "Sammeln in the Summer" klebt – ab zehn Stickern gibt es dann Prozente.

Der Auftritt zur Aktion stammt von Demner, Merlicek & Bergmann und liefert neben dem Design auch gleich einen Song dazu, links gibts die Spots zum Anhören. Begleitet wird die Kampagne auch online. (red, 11.6.2018)