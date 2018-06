Italien sperrt Häfen für Flüchtlingsboot, Malta verwehrt Aufnahme

Weder Malta noch Italien wollen das Schiff mit 629 Migranten an Bord aufnehmen

Rom/Valetta – Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega scheint mit seinem Plan, die Seehäfen für Flüchtlingsboote zu sperren, Ernst zu machen. Er will dem Flüchtlingsschiff "Aquarius" mit 629 Migranten an Bord die Einfahrt verwehren und verlangt von Malta, die Flüchtlinge aufzunehmen. Schließlich sei Valetta der zu Afrika nächst gelegene Hafen.

Malta weist das Ansinnen zurück und erklärte am Sonntagabend, man fühle sich nicht zuständig. Die Rettung sei in libyschen Gewässern erfolgt und von der italienischen Küstenwache koordiniert worden. Schon am Freitag gab es ein Tauziehen zwischen Italien und Malta über ein kleineres Schiff. Italien ließ die 126 Flüchlinge schließlich in Sizilien an Land gehen. (APA, red, 10.6.2018)