Sieg ging in der Jahresweltbestleistung von 69,67 Metern an den Jamaikaner Fedrick Dacres

Stockholm – Lukas Weißhaidinger hat das Diamond-League-Meeting der Leichtathleten am Sonntag in Stockholm auf dem fünften Platz im Neunerfeld beendet. Der Oberösterreicher warf den Diskus im stärksten Versuch auf 66,25 m, der Sieg ging in der Jahresweltbestleistung von 69,67 m an den Jamaikaner Fedrick Dacres vor dem Litauer Andrius Gudzius mit 69,59. (APA, 10.6.2018)