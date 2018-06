Pläne zur WM-Aufstockung 2022 vorerst gestoppt

Gespräche mit Katar geplant – Änderung bei Berechnung der Weltrangliste nach WM-Endrunde geplant

Moskau – Die Pläne für eine WM-Aufstockung auf 48 Mannschaften schon beim Turnier 2022 in Katar sind vom FIFA-Council vorerst abgelehnt worden. "Es wäre verfrüht, diese Frage beim Kongress zu behandeln", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach der Sitzung des Gremiums am Sonntag in Moskau.

Die zehn südamerikanischen Fußball-Verbände zogen ihren Antrag zurück, beim Kongress am Mittwoch eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag geben zu lassen. Infantino betonte, dass stattdessen die FIFA-Administration nun Gespräche mit dem Gastgeber Katar zu dem Thema führen werde.

Bisher ist das Turnier im Emirat am Persischen Golf noch mit 32 Teams geplant. Eine Aufstockung mit dann 80 Turnierspielen könnten die Katarer wohl nicht allein organisieren.

2026 wird die WM entweder in Marokko oder in den USA, Mexiko und Kanada mit 48 Teams stattfinden. Der Gastgeber wird beim Kongress am Mittwoch bestimmt.

Neue Rechnungsmethode für Weltrangliste

Ändern will die FIFA die Berechnungsformel bei der Erstellung der Weltrangliste. Dies werde bereits nach der WM-Endrunde in Russland geschehen. Mit dem auf anderen mathematischen Formeln aufbauenden neuen System will die FIFA ihre Weltrangliste gerechter machen. Infantino hoffte auf "ein bisschen weniger Kritik".

Zuletzt wurde diese laut, da es sich bei der noch komplizierteren aktuellen Formel im Extremfall sogar günstig auswirken konnte, nicht zu spielen oder ein Spiel zu verlieren. (APA, 10.6.2018)